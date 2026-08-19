Τραγωδία στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία: Τουλάχιστον 100 νεκροί από κατολίσθηση σε χρυσωρυχείο

Τουλάχιστον 100 άνθρωποι φέρονται να έχουν χάσει τη ζωή τους έπειτα από κατολίσθηση σε αυτοσχέδιο χρυσωρυχείο στη δυτική Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, κοντά στα σύνορα με το Καμερούν, σύμφωνα με πληροφορίες που συγκέντρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο από τοπικές πηγές.

Η τραγωδία σημειώθηκε την Τρίτη 18 Αυγούστου στο χρυσωρυχείο της Ζαμπογιέ (Zamboye), περίπου 50 χιλιόμετρα από την πόλη Μπαμπουά.

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Τμήμα του εδάφους στο μεγάλο υπαίθριο μεταλλείο κατέρρευσε, καταπλακώνοντας ανθρώπους που βρίσκονταν στο σημείο, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται.

Φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί

Οι πληροφορίες για τον αριθμό των νεκρών παραμένουν συγκεχυμένες.

Τοπικές πηγές που επικαλείται το AFP κάνουν λόγο για περίπου 100 νεκρούς, ενώ τοπικός αξιωματούχος είχε δώσει νωρίτερα εκτίμηση για περίπου 40 θύματα, διευκρινίζοντας ότι στο συγκεκριμένο στάδιο είναι δύσκολο να υπάρξει επίσημος απολογισμός.

Εργαζόμενος στο χρυσωρυχείο περιέγραψε την κατάσταση ως «καταστροφική», αναφέροντας ότι άνθρωποι παραμένουν θαμμένοι και ότι οι προσπάθειες διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

Νωρίτερα είχαν μεταδοθεί ακόμη χαμηλότεροι αριθμοί θυμάτων. Το Associated Press, επικαλούμενο αρχές και κατοίκους, είχε αναφέρει τουλάχιστον 30 νεκρούς και επιπλέον εγκλωβισμένους.

Επικίνδυνα τα αυτοσχέδια ορυχεία

Τα δυστυχήματα σε αυτοσχέδια και μικρής κλίμακας μεταλλεία αποτελούν επαναλαμβανόμενο πρόβλημα στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.

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Χιλιάδες άνθρωποι εργάζονται στην εξόρυξη με περιορισμένα μέσα και ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας, με αποτέλεσμα οι καταρρεύσεις ορυχείων να προκαλούν συχνά θύματα.