Μαριάννα Γεωργαντή: Ενθουσιάστηκε με τον Γιώργο Φραγκούλη – “Καλέ, τι ωραίος που είναι” (βίντεο)

Ένα χιουμοριστικό στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε το πρωί της Παρασκευής 7/8 στον αέρα της εκπομπής “Ώρα Ελλάδος” του OPEN, την ώρα που η Μαριάννα Γεωργαντή και ο Γιάννης Κολοκυθάς διάβαζαν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

Το ενδιαφέρον των παρουσιαστών κέντρισε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Espresso, το οποίο φιλοξενούσε φωτογραφικό υλικό από τις καλοκαιρινές εξορμήσεις των celebrities στα ελληνικά νησιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεταξύ των θεμάτων ήταν και η απόδραση της κορυφαίας τενίστριας Αρίνα Σαμπαλένκα στη Μύκονο, η οποία συνοδευόταν από τον σύντροφό της, τον γνωστό Ελληνοβραζιλιάνο επιχειρηματία Γιώργο Φραγκούλη.

Η εμφάνιση του ημίγυμνου επιχειρηματία φαίνεται πως ενθουσίασε τη Μαριάννα Γεωργαντή, η οποία δεν δίστασε να… αρπάξει την εφημερίδα από τα χέρια του συναδέλφου της για να δει καλύτερα το στιγμιότυπο.

“Καλέ, τι ωραίος που είναι ο Γιώργος Φραγκούλης!“, σχολίασε η δημοσιογράφος.