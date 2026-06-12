Σοκαριστικό τροχαίο στην Καλλιθέα: Στο «Τζάνειο» σε κρίσιμη κατάσταση 60χρονος διανομέας – Εκσφενδονίστηκε από τη μηχανή

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Καλλιθέα με ένα 60χρονο διανομέα να τραυματίζεται σοβαρά.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, όλα έγιναν λίγο πριν τις 14:00 επί της οδού Θησέως και Ισμήνης στην Καλλιθέα, όπου κάτω από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, η μηχανή που οδηγούσε ο 60χροονος συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που οδηγούσε μία νεαρή γυναίκα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τόσο μεγάλη που ο οδηγός της μηχανής εκσφενδονίστηκε στον αέρα και το αυτοκίνητο έπεσε με φόρα σε διαχωριστική νησίδα.

Τόσο η μηχανή όσο και το αυτοκίνητο έγιναν μία άμορφη μάζα σιδερικών. Επί τόπου έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και άνδρες της αστυνομίας.

Οι διασώστες κατάφεραν να επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ τον άτυχο οδηγό της μηχανής που διακομίστηκε στο Τζάνειο, ενώ η οδηγός του αυτοκινήτου υπεβλήθη σε αλκοτέστ.