Σοκ στην Πάτρα: Γυναίκα βρήκε τον νεκρό σύζυγό της μέσα στο σπίτι τους

Μία νεαρή γυναίκα στην Πάτρα βρέθηκε μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα, καθώς αντίκρισε νεκρό τον σύζυγο της μέσα στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με όσα γράφει το tempo24.news.gr, το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα, Δευτέρα (02/02) το μεσημέρι, όταν η γυναίκα εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του τον σύζυγο της στην ισόγεια οικία που διέμεναν.

Η γυναίκα κάλεσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το πλήρωμα του οποίου διαπίστωσε τον θάνατο του 30χρονου άνδρα μόλις έφτασε στο σημείο.

Βάση όσων έχουν γίνει γνωστά αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας διότι ο άνδρας αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα υγείας.

Η Αστυνομία παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής ώστε να αποσαφηνιστούν τα αίτια θανάτου του νεαρού άνδρα.