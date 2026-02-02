Θεωρείτε ότι η Συνταγματική Αναθεώρηση θα εκσυγχρονίσει τον δημόσιο βίο;
Θεωρείτε ότι η Συνταγματική Αναθεώρηση θα εκσυγχρονίσει τον δημόσιο βίο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι η Συνταγματική Αναθεώρηση θα εκσυγχρονίσει τον δημόσιο βίο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: ΙΧ παρέσυρε 15χρονο μαθητή απέναντι από το Α’ Νεκροταφείο

Διενεργεί προανάκριση η Τροχαία Πατρών

Πάτρα: ΙΧ παρέσυρε 15χρονο μαθητή απέναντι από το Α’ Νεκροταφείο
DEBATER NEWSROOM

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (02/02) στην Πάτρα, όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο παρέσυρε έναν 15χρονο μαθητή στην οδό Πανεπιστημίου, απέναντι από το Α’ Νεκροταφείο.

Σύμφωνα με όσα γράφει το tempo24.news.gr, ο ανήλικος εκτινάχτηκε στο έδαφος, χωρίς να τραυματιστεί σοβαρά. Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίσθηκε ο ανήλικος στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έρευνα για τις συνθήκες του τροχαίου ατυχήματος διενεργεί η Τροχαία Πατρών.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ