Πάτρα: ΙΧ παρέσυρε 15χρονο μαθητή απέναντι από το Α’ Νεκροταφείο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (02/02) στην Πάτρα, όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο παρέσυρε έναν 15χρονο μαθητή στην οδό Πανεπιστημίου, απέναντι από το Α’ Νεκροταφείο.

Σύμφωνα με όσα γράφει το tempo24.news.gr, ο ανήλικος εκτινάχτηκε στο έδαφος, χωρίς να τραυματιστεί σοβαρά. Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίσθηκε ο ανήλικος στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Έρευνα για τις συνθήκες του τροχαίου ατυχήματος διενεργεί η Τροχαία Πατρών.