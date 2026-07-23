Σάκης Ρουβάς – Κάτια Ζυγούλη: Διακοπές στη Σίφνο με τη Ρένα Μόρφη μετά τις φήμες χωρισμού – «Κάποιες εικόνες μιλούν από μόνες τους»

Ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη απολαμβάνουν τις διακοπές τους στην Σύρο, βάζοντας τέλος στις φήμες χωρισμού. Το αγαπημένο ζευγάρι κοινοποίησε στιγμιότυπα από τις ξέγνοιαστες στιγμές του στο νησί, ενώ εκτός από φωτογραφίες, κοινοποίησαν και ένα βίντεο μαζί με την Ρένα Μόρφη.

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“Κάποιες εικόνες μιλούν από μόνες τους. Υπέροχη στιγμή στη Σίφνο, με θέα που δύσκολα ξεχνιέται. Ευχαριστούμε Ρένα Μόρφη για τη φιλοξενία”, έγραψε ο Σάκης Ρουβάς.

Λίγες ημέρες πριν ο Σάκης Ρουβάς μοιράστηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok μερικές φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές του διακοπές, μεταξύ των οποίων και ένα τρυφερό καρέ με τη σύζυγό του.

Σάκης Ρουβάς και Κάτια Ζυγούλη πόζαραν στον φακό σε χαλαρή και παιχνιδιάρικη διάθεση, με το ζευγάρι να φαίνεται πιο αγαπημένο από ποτέ. Έτσι, χωρίς να κάνουν κάποια δημόσια τοποθέτηση και διατηρώντας τη διακριτική στάση που τους χαρακτηρίζει, διέψευσαν τα δημοσιεύματα για κρίση στον γάμο τους.