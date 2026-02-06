Σφοδρή επίθεση Αποστολόπουλου κατά Καρυστιανού για την τραγωδία στη Χίο: «Είναι τα παιδιά εισβολείς;»

Ο Ιάσωνας Αποστολόπουλος βρέθηκε απέναντι στη Μαρία Καρυστιανού, έπειτα από την τοποθέτηση τους για την τραγωδία στη Χίο με τους μετανάστες.

Ο ακτιβιστής – διασώστης σχολίασε κάτω από την ανάρτηση της κ. Καρυστιανού, ζητώντας της να ανακατασκευάσει όσα υποστήριξε.

«Γνωρίζετε ότι 10 παιδιά είναι στο νοσοκομείο με κατάγματα και σπασμένα χέρια; Είναι αυτά τα παιδιά εισβολείς;», είπε μεταξύ άλλων ο Ιάσωνας Αποστολόπουλος.

«Αυτός δεν ήταν μαζί στα πάνελ;» – Η συζήτηση Αποστολόπουλου με Πλακιά

Μέσω του Χ, ο Νίκος Πλακιάς αναρωτήθηκε γιατί ο Ιάσωνας Αποστολόπουλος δεν ανέβασε τη θέση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αυτός δεν ήταν μαζί στα πάνελ και έβγαινε φωτογραφίες με τη Μαρία (σ.σ. Καρυστιανού); Τώρα την κατηγορεί και αυτός;», έγραψε ο κ. Πλακιάς, ενώ ο ακτιβιστής του απάντησε ότι δεν φοβάται κάτι και ανέβασε την τοποθέτηση του στο Facebook, ενώ την παρέθεσε και στο Χ.