Καρυστιανού για τραγωδία στη Χίο: «Να αποτρέπονται οι παράνομες εισβολές, αλλά χωρίς νεκρούς»

Η Μαρία Καρυστιανού μιλώντας για την τραγωδία στη Χίο που έχασαν τη ζωή τους 15 μετανάστες τονίζει ότι «οι νόμοι πρέπει να τηρούνται, αλλά η ανθρώπινη ζωή είναι αδιαπραγμάτευτη».

Ειδικότερα, σε ανάρτηση που έκανε την Πέμπτη (05/02) σχετικά με τη τραγωδία στη Χίο, η κ. Καρυστιανού επισημαίνει ότι «ο πόνος για τους ανθρώπους που χάθηκαν είναι βαθύς, αλλά υπάρχει και επίκριση προς ένα κράτος που δεν διαθέτει τα αναγκαία μέσα και δεν πράττει όσα μπορεί για να αποτρέψει τις παράνομες εισβολές και τον ευτελισμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας».

Έπειτα η κ. Καρυστιανού προσθέτει: «Δεν χωρεί αμφιβολία ότι οι νόμοι πρέπει να τηρούνται και είναι σημαντική η διαφύλαξη των δικαιωμάτων της χώρας. Ταυτόχρονα, όμως, εξίσου σημαντική και αδιαπραγμάτευτη είναι η ανθρώπινη ζωή. Για την προστασία της πρέπει να εξαντλήσουμε κάθε μέσο και να μπορούμε να αποδείξουμε ότι το κάναμε. Το οφείλουμε σε κάθε άνθρωπο. Αυτό αρμόζει στην ανθρώπινη ζωή: μέγιστος σεβασμός, μέγιστη προστασία».

Ολόκληρη η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

«Χίος, Φεβρουάριος 2026

Πόνος βαθύς για τους ανθρώπους που χάθηκαν, αλλά και επίκριση και αποδοκιμασία για ένα κράτος που δεν διαθέτει όσα πρέπει και δεν πράττει όσα μπορεί για την αποτροπή των παράνομων εισβολών και του ευτελισμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Δεν χωρεί αμφιβολία, οι νόμοι πρέπει να τηρούνται. Σημαντική η διαφύλαξη των δικαιωμάτων της χώρας.

Επίσης όμως σημαντική και αδιαπραγμάτευτη η ανθρώπινη ζωή, για την προστασία της οποίας οφείλουμε να εξαντλήσουμε όλα τα μέσα διαφύλαξής της και να μπορούμε να αποδείξουμε ότι το πράξαμε. Το οφείλουμε σε κάθε άνθρωπο.

Γιατί αυτό αρμόζει στην ανθρώπινη ζωή: ο μέγιστος σεβασμός, η μέγιστη προστασία».

