Τραγωδία στη Χίο: Προθεσμία 24 ωρών για να απολογηθεί πήρε ο Μαροκινός που συνελήφθη για τη σύγκρουση με τους 15 νεκρούς

Προθεσμία 24 ωρών προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του ενώπιον της Ανακρίτριας Πλημμελειοδικών Χίου, ζήτησε και έλαβε σήμερα ο Μαροκινός που έχει υποδειχθεί από άλλους επιβαίνοντες στο μοιραίο σκάφος του ναυαγίου της περασμένης Τρίτης, ως ο διακινητής που τους μετέφερε στη Χίο από την Τουρκία.

Η απολογία έχει προγραμματιστεί για αύριο (07.02) στις 18.00 Όπως επισημαίνεται σε δελτίο τύπου των δικηγόρων του κατηγορούμενου Δημήτρη Χούλη και Αλέξανδρου Γεωργούλη, ο εντολέας τους αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες που του αποδίδονται, δηλώνοντας πως ευελπιστεί σε μία ανεπηρέαστη διαδικασία, χωρίς πολιτικές πιέσεις ή σκοπιμότητες.

«Ο κατηγορούμενος αρνείται κατηγορηματικά τις κακουργηματικές κατηγορίες που του αποδίδονται και ευελπιστεί σε μια ανεπηρέαστη από πολιτικές πιέσεις και σκοπιμότητες διαδικασία», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη δήλωση των συνηγόρων.

Με σοβαρές κακώσεις οι 15 σοροί, “ήταν σαν βαριά τροχαία”

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση στις σορούς των θυμάτων, ο θάνατός τους πιθανότατα επήλθε από τις σοβαρές κακώσεις που υπέστησαν από τη σφοδρή σύγκρουση του ταχυπλόου στο οποίο επέβαιναν με το σκάφος του Λιμενικού.

Η ιατροδικαστική διερεύνηση πραγματοποιήθηκε από την ομάδα των τεσσάρων ιατροδικαστών και τριών νεκροτόμων που μετέβησαν την Τετάρτη στη Χίο, με απόφαση του αρμόδιου υπουργού Γιώργου Φλωρίδη και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης, που έχει εκπονηθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Αναμένεται να συνταχθεί η ιατροδικαστική έκθεση, κάτι που θα γίνει πιθανότατα μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Ο Γιάννης Κουτσοδόντης, νοσηλευτής και μέλος του σωματείου εργαζομένων, βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στον χώρο του νοσοκομείου και περιέγραψε το σκηνικό ως πολεμικό.

«Ήταν πολύ βαριά περιστατικά. Μοιάζανε όλα με πολύ βαριά τροχαία» ανέφερε και εξέφρασε και την ανησυχία του για τις συνθήκες του ναυαγίου:

«Κοιτάξτε, αυτό είναι σύγκρουση ξεκάθαρα. Είναι σαν τροχαίο, είναι σύγκρουση. Τώρα πώς έγινε και τι έγινε, απλά είναι λίγο περίεργο το πώς ακούγεται. Δηλαδή πήγαν οι πρόσφυγες με τη βάρκα, με 40 άτομα και χτυπήσαν όλοι. Κάπως περίεργο είναι».

Φωτογραφίες με το μισοβυθισμένο φουσκωτό μετά τη σύγκρουση

Εν τω μεταξύ, το Action24 έφερε στο φως της δημοσιότητας φωτογραφίες από το μισοβυθισμένο ταχύπλοο, στο οποίο επέβαιναν οι μετανάστες, έρχονται στη δημοσιότητα, που δείχνουν τη φουσκωτή βάρκα να είναι μισοβυθισμένη από τη δεξιά πλευρά.

Σε άλλο στιγμιότυπο το σκάφος των μεταναστών βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.