Σέρρες: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε το Σιδηρόκαστρο

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε το Σιδηρόκαστρο στις Σέρρες, καθώς και τα χωριά του ορεινού όγκου, που περιβάλλουν τον ποταμό Κρουσοβίτη μετά τις μεγάλες ποσότητες νερού που παρατηρήθηκαν τις τελευταίες ώρες.

Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εκτελούνται εργασίες με βαρέα μηχανήματα έργου στην κοιλάδα του Κρουσοβίτη στο Σιδηρόκαστρο ώστε να μην φτάσουν τα νερά σε κατοικημένες περιοχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική Υπηρεσία,λόγω των πλημμυρών στην περιοχή ζευγάρι κτηνοτρόφων απεγκλωβίστηκε από την κτηνοτροφική τους μονάδα στην περιοχή Φαιά Πέτρα. Νωρίτερα σήμερα συγκλήθηκε έκτακτο συμβούλιο Πολιτικής Προστασίας με την συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων.