Σέρρες: «Με το χέρι στην καρδιά, εγώ δεν έδωσα τέτοιο ξύλο» λέει ο 15χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 17χρονου

Σημεία από την απολογία του 15χρονου που κατηγορείται για την δολοφονία του 17χρονου στις Σέρρες έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην εκπομπή Live News του MEGA δεν πιστεύει ότι εκείνος τον σκότωσε.

«Αρνούμαι την κατηγορία. Όταν συνάντησα τον 17χρονο, πήγα προς το μέρος του στα σκαλιά της Μητρόπολης και του είπα με ύφος ‘τι είπες στην κοπέλα μου;’. Μου φάνηκε ότι αγρίεψε και αμέσως του έριξα μία γροθιά στο πρόσωπο. Φοβήθηκα ότι θα με προλάβαινε αυτός. Του έδωσα 2 – 3 μπουνιές στο κεφάλι και 2 γονατιές στο κεφάλι, όμως η μία απέτυχε να τον βρει.

Τον έπιασα από την κουκούλα και του κατέβασα το κεφάλι και τον πέτυχα. Ήμασταν face to face, τον κατέβασα μισό μέτρο και τον χτύπησα με γονατιά ανάμεσα στα φρύδια. Έχασε την ισορροπία του και έπεσε με τον ώμο. Με το που έπεσε κάτω, σταμάτησα να τον χτυπάω. Τον χτύπησα μόνο στο κεφάλι – πρόσωπο από την μπροστινή πλευρά, πουθενά αλλού. Δεν ξέρω γιατί έχει κι αλλού χτυπήματα. Εγώ τον χτύπησα μόνο στο πρόσωπο. Σηκώθηκε το παιδί κι έφυγε», είπε ο 15χρονος στην απολογία του για να προσθέσει:

«Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ επαγγελματικά, ούτε έχω εκπαίδευση από σχολή πολεμικών τεχνών, απλά με τους φίλους μου κάνουμε sparring καμιά φορά σε υπόγεια σπιτιών μας. Μπορεί να τον χτύπησε αυτοκίνητο ή κάποιος άλλος. Δεν πιστεύω ότι εγώ τον σκότωσα. Κλαίω για το παιδί. Η καρδιά μου έγινε πέτρα. Συγκλονίστηκα όταν έμαθα ότι δεν τον βρίσκανε. Έχω να σας πω με το χέρι στην καρδιά ότι εγώ δεν έδωσα τέτοιο ξύλο».

«Ο 16χρονος εντολέας μου δεν τέλεσε ανθρωποκτονία υπό την άποψη ότι κατά το αποδεδειγμένο μέχρι σήμερα υπάρχον στη δικογραφική ύλη με αποδείξεις γεγονός του άγριου ξυλοδαρμού που έλαβε χώρα στο προαύλιο της Μητρόπολης, οποιαδήποτε και να ήταν η βαναυσότητα των χτυπημάτων, τούτο εδώ, με βάση το έγγραφο της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, δεν μπορεί, με λογική αλληλουχία, να οδηγεί στον θάνατο διότι σε ένα από αυτά τα ευρήματα αναφέρεται ρητά ρήξη καρδιακού τοιχώματος», είπε ο δικηγόρος του, Μανώλης Βονικάκης.