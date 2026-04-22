Μύκονος: Νεκρός 53χρονος κοντά σε νεκροταφείο

Ένας άνδρας 53 ετών βρέθηκε νεκρός στην περιοχή του νεκροταφείου στο Μαράθι της Μυκόνου, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr. ο άνδρας, κάτοικος Μυκόνου και ιδιαίτερα αγαπητός στην κοινότητα, φέρεται να έχει βάλει τέλος στη ζωή του. Παρόλα αυτά, η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει την έρευνα, εξετάζοντας όλες τις πιθανές εκδοχές για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει εμπλοκή εγκληματικής ενέργειας. Μέχρι τώρα, ωστόσο, τα στοιχεία που έχουν συλλεγεί δεν δείχνουν κάτι τέτοιο.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τη συγκέντρωση πληροφοριών, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να αποκαλύψει τα ακριβή αίτια του θανάτου.