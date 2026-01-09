Σέρρες: Στη φυλακή ο 15χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 17χρονο

Ο 15χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος για τον φρικτό ξυλοδαρμό που οδήγησε στο θάνατο ενός 17χρονου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο υπόγειο της πολυκατοικίας όπου διέμενε στις

Ο 15χρονος έπειτα από την 4ωρη απολογία του πρόκειται να οδηγηθεί σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων. Όπως έχει γίνει γνωστό, ο νεαρός έφυγε από την πίσω πόρτα του δικαστικού μεγάρου Σερρών διότι έχουν συγκεντρωθεί απέξω συγγενείς και φίλοι του 17χρονου, οι οποίοι ζητάνε δικαίωση στη μνήμη του αδικοχαμένου ανηλίκου.

Νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής (09/01) βρέθηκε ο 15χρονος ενώπιων του ανακριτή, ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν σε προληπτικές προσαγωγές ατόμων από το περιβάλλον του ώστε να μην ξεσπάσουν επεισόδια.

Μέσα σε αυτούς που προσήχθησαν ήταν και ο αδελφός του κατηγορούμενου για την σοκαριστική δολοφονία στις Σέρρες.

Υπενθυμίζεται ότι η ιατροδικαστική εξέταση είχε δείξει ότι ο 17χρονος δέχτηκε πολύ δυνατά χτυπήματα σε όλο του το σώμα, καθώς διαπιστώθηκαν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ρήξη σπλήνας καρδιάς κι αορτής. Παράλληλα, εμφανής ήταν τα σημάδια του ξυλοδαρμού στο πρόσωπο του θύματος, τα οποία το προκάλεσε ο 15χρονος.

Σέρρες: “17 χρονών ζητούσε ζωή, όχι σιωπή” – Η συγκινητική διαμαρτυρία για το θύμα του θανάσιμου ξυλοδαρμού στα δικαστήρια

Τις προηγούμενες ώρες υπήρξε κάλεσμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης μέσω των social media προς την οικογένεια του 17χρονου.

Έτσι, σήμερα, φίλοι και συγγενείς του αδικοχαμένου ανήλικου, ανάμεσά τους και η αδελφή του, συγκεντρώθηκαν έξω από τα δικαστήρια κρατώντας πλακάτ με μηνύματα όπως «Για ένα παιδί που δεν πρόλαβε να ζήσει» και «17 χρονών ζητούσε ζωή, όχι σιωπή».

Παράλληλα, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε προληπτικές προσαγωγές περιμετρικά του Δικαστικού Μεγάρου. Μεταξύ των προσαχθέντων ήταν και ο αδελφός του κατηγορούμενου, ο οποίος προσήχθη από το σπίτι του, με την αιτιολογία της εξακρίβωσης στοιχείων.

«Άμα όντως έφυγε από τα χέρια μου, ζητάω ένα συγγνώμη»

«Άμα το παιδί έφυγε από τα χέρια μου, ζητάω για αρχή συγχώρεση από την οικογένεια. Αν και δεν είναι κάτι αυτό. Και από ό,τι πληροφορίες έχω λάβει μέχρι στιγμής κάτι λένε για τραύματα στο στομάχι. Εγώ στο στομάχι το παιδί ποτέ δεν το βάρεσα. Κάτι λένε ότι οδηγούσε ένα αμάξι. Δεν ξέρω. Τέτοια λένε. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Πάντως, εγώ έμαθα πως 1.30 η ώρα ήταν έξω το παιδί. Εγώ 1.30 η ώρα ήμουν σπίτι μου» τόνισε χαρακτηριστικά μιλώντας στο Live News του Mega από τα κρατητήρια όπου βρίσκεται.

«Άμα όντως έφυγε από τα χέρια μου, ζητάω ένα μεγάλο συγγνώμη από την οικογένεια για αρχή και μετά από τον Θεό. Δεν είναι η φυλακή. Είναι οι τύψεις στο κεφάλι μου. Ότι αν έφυγε όντως το παιδί από τα χέρια μου» επεσήμανε ο ανήλικος.

Απαντώντας σε ερώτηση για το ένα όλα όσα συνέβησαν έγιναν εξαιτίας μιας κοπέλας, απάντησε: «Ισχύει ναι. Τώρα εγώ δεν ήθελα να γίνει έτσι όπως έγινε. Αλλά τώρα έγινε το κακό».

«Δεν ήταν παραμελημένα τα παιδιά μου» υποστηρίζει η μητέρα του

Η μητέρα του 16χρονου σε δηλώσεις της στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό υπογράμμισε πως νιώθει «χαντακωμένη» για το συμβάν που οδήγησε στον θάνατο τον 17χρονο, και συνέχισε λέγοντας: «Θέλω να ανοίξω μια τρύπα να κρυφτώ, είμαι χάλια, ντρέπομαι. Σκέφτομαι και τη μάνα του άλλου παιδιού. Πρώτα κλαίω τον 17χρονο και μετά τον γιο μου, που θα πάει στη φυλακή και θα καταστραφεί κι αυτός».

Στη συνέχεια, η μητέρα του ανήλικου έδωσε τις δικές της απαντήσεις για το δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωνε ο 16χρονος. Ισχυρίστηκε πως όταν η πρόνοια επισκέφτηκε το σπίτι τους, τα βρήκε όλα άψογα.

«Δεν ήταν παραμελημένα τα παιδιά μου. Για άλλο λόγο μου έστειλαν την Πρόνοια. Μίλησαν με τα παιδιά χωριστά και έφυγε. Η ίδια μου η αδελφή μου έκανε την καταγγελία. Δύο μήνες δεν είχαμε ρεύμα το καλοκαίρι, αλλά πήγαιναν στον παππού και τη γιαγιά. Μου άφησε χρέη ο σύζυγός μου όταν πέθανε. Η επιμελήτρια ανηλίκων ερχόταν και έβλεπε τα παιδιά. Δεν μου τα πήραν. Φυσικά έχω ευθύνη, έπρεπε να βάλω όρια πιο νωρίς. Δεν είχε δώσει δείγματα ποτέ ο μικρός. Δεν το περίμενα. Εγώ είχα θέματα με τα ναρκωτικά, αλλά έμεινα καθαρή όσο μεγάλωνα τα παιδιά. Και τα δύο μου παιδιά τα επιβλέπουν από επιμελήτρια. Δεν χτύπησαν ποτέ τα παιδιά μου, τα μεγάλωσα με ελευθερία και δεν έπρεπε» εξήγησε.