Πόσο σας έχει στρέψει η ακρίβεια στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας;

Ολοένα μεγαλύτερο χώρο κερδίζουν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (private label) τόσο στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όσο και στις προτιμήσεις των καταναλωτών.

Η ακρίβεια, που μαστίζει τα νοικοκυριά, έχει οδηγήσει σε αύξηση των πωλήσεων προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στα σούπερ μάρκετ, τα οποία βγάζουν από το “καλάθι” αρκετά επώνυμα προϊόντα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της NielsenIQ, το πρώτο τρίμηνο του 2026 (29 Δεκεμβρίου 2025 – 29 Μαρτίου 2026) αυξήθηκε το μερίδιο των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, το οποίο έφτασε στο 24,6% της συνολικής αξίας πωλήσεων.

Την ίδια ώρα, η προωθητική ένταση συνεχίζει να υποχωρεί, φτάνοντας το ιστορικά χαμηλό ποσοστό της τάξης του 40% για τα επώνυμα FMCGs προϊόντα (Ταχέως Κινούμενα Καταναλωτικά Προϊόντα), κάτι που αποτυπώνει την επίδραση του κώδικα δεοντολογίας στις στρατηγικές προωθήσεις των προμηθευτών του κλάδου.

Ειδικότερα, η συνολική αγορά των FMCGs στο λιανεμπόριο τροφίμων σημείωσε αύξηση πωλήσεων σε αξία κατά 6,6%, με την ανάπτυξη να είναι κυρίως καθοδηγούμενη από τη ζήτηση, όπως αποτυπώνεται και στην παράλληλη αύξηση των πωλήσεων σε όγκο (+4,7%).

Παρόλα αυτά, το πρώτο τρίμηνο του 2026 το οργανωμένο λιανεμπόριο στην Ελλάδα κινήθηκε με θετικούς ρυθμούς, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα της κατανάλωσης παρά το πληθωριστικό περιβάλλον.

Τα Τρόφιμα και Ποτά αποτέλεσαν τον βασικό μοχλό ανάπτυξης, αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το μισό της συνολικής αξίας των πωλήσεων των ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων και καταγράφοντας αύξηση 7,4%.

Σε αυτή την εξέλιξη σημαντική είναι η συνεισφορά των μη αλκοολούχων ποτών/ροφημάτων, των διαφόρων γαλακτοκομικών προϊόντων, αλλά και των snacks.

Θετικά κινήθηκαν επίσης και οι λοιπές υπερκατηγορίες των FMCGs (Προσωπική Φροντίδα & Υγιεινή +3,8% & Φροντίδα Σπιτιού +3,2%), επιβεβαιώνοντας τη γενικευμένη δυναμική της αγοράς.

Σε επίπεδο καναλιών, τα hypermarkets εμφάνισαν ρυθμό ανάπτυξης υψηλότερο από τον μέσο όρο της αγοράς (+11,6%), ενώ γεωγραφικά, Κρήτη και νησιά ξεχώρισαν με ρυθμούς ανάπτυξης σημαντικά υψηλότερους από τον μέσο όρο της χώρας, σε σχέση με την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2025.

Επίσης, οι online πωλήσεις συνεχίζουν να ενισχύουν τη θέση τους στο οργανωμένο λιανεμπόριο, καταγράφοντας αύξηση 21,6% σε αξία, έναντι των φυσικών καταστημάτων, που αναπτύχθηκαν με ρυθμό 7,8%.

Ακρίβεια – ΙΕΛΚΑ: Το 40% πιέζεται από τις αυξήσεις στα τρόφιμα

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με έρευνα του ΙΕΛΚΑ (Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών), τα καύσιμα, η ενέργεια και τα τρόφιμα αποτελούν σημαντικές πηγές οικονομικής πίεσης στους καταναλωτές, που προχωρούν σε άμεσες προσαρμογές της καθημερινής τους συμπεριφοράς με 6 στους 10 να αναβάλλουν αγορές και 4 στους 10 να μειώνουν αγορές.

Η αναβολή αγορών αφορά κυρίως προϊόντα ένδυσης, προσωπικών ειδών και δαπάνες διασκέδασης (εστίαση, διακοπές) ενώ η μείωση πραγματοποιείται περιορισμό των αγορών βασικών αγαθών, κατανάλωσης καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας παράλληλα με τη στροφή προς προσφορές και την αναζήτηση φθηνότερων προϊόντων.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, το 55% του κοινού πιέζεται περισσότερο από ανατιμήσεις στην κατηγορία Καύσιμα-Ενέργεια (αθροιστικά) και το 40% από τα τρόφιμα.

