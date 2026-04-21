Κεφαλονιά: «Η μητέρα μου δεν γνώριζε ποια δωμάτια ήταν γεμάτα» λέει ο ιδιοκτήτης του καταλύματος που έμεινε η 19χρονη Μυρτώ

Τη δική του οπτική για το υλικό από τις κάμερες το μοιραίο βράδυ του θανάτου της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά έστειλε ο ιδιοκτήτης του καταλύματος που διέμεινε.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή Live News του MEGA τόνισε πως η κάμερα είναι κίνησης και δεν διαγράφονται τα βίντεο απλά δεν καταγράφει κάποιες στιγμές όπως για να παράδειγμα την επιστροφή του 26χρονου στο κατάλυμα.

Από εκεί και πέρα, σε ερώτηση για το αν υπήρχαν άλλα άτομα στον χώρο το μοιραίο εκείνο βράδυ είπε «για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Εγώ είμαι ο ιδιοκτήτης του καταλύματος και όχι η μητέρα μου. Δεν ήξερε για το αν υπήρχε κάποιο άτομο, γιατί εγώ είμαι υπεύθυνος για τις κρατήσεις στο κατάλυμα».