Τέξας: Ο 34χρονος κούριερ που σκότωσε την 7χρονη τραγουδούσε το “Jingle Bell Rock” ενώ το κορίτσι ούρλιαζε από τον πόνο

Ανατριχιαστικές είναι οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την δολοφονία της 7χρονης Αθένα Στραντ στο Τέξας, από τον 34χρονο κούριερ της FedEx, Τάνερ Χόρνερ, η οποία σημειώθηκε το 2022.

Σύμφωνα με την New York Post, σε ηχητικό που άκουσαν οι ένορκοι στη δίκη, ο Χόρνερ ακούγεται να τραγουδάει το γνωστό χριστουγεννιάτικο τραγούδι «Jingle Bell Rock», ενώ δολοφονούσε την 7χρονη.

Στο ίδιο ηχητικό η μικρή Αθένα ακούγεται να ουρλιάζει από τον πόνο, ενώ οι ήχοι δείχνουν ότι ο 34χρονος Χόρνερ τις στιγμές που τη χτυπά στο πάτωμα του φορτηγού σιγοτραγουδάει το χριστουγεννιάτικο τραγούδι ενώ το κορίτσι υποφέρει.

«Σκάσε, αν δεν το βουλώσεις, θα σε πληγώσω χειρότερα» ακούγεται στο ίδιο ηχητικό να λέει ο δολοφόνος της Αθένα.

Οι ήχοι αυτοί καταγράφηκαν περίπου 30 λεπτά μετά την έναρξη του βίντεο από τις τελευταίες στιγμές της μικρής Αθένα στο φορτηγό με οδηγό τον Χόρνερ που την απήγαγε από το σπίτι της στο Τέξας.

Σύμφωνα με τη New York Post, η 7χρονη ακούστηκε να ρωτάει επανειλημμένα «είσαι απαγωγέας;» τον Χόρνερ με τον ίδιο να τη διατάζει να καθίσει και να κάνει ησυχία απειλώντας να την βλάψει αν δεν το έκανε.

Στα πλάνα από την κάμερα στο φορτηγό της FedEx στο οποίο σημειώθηκε το έγκλημα τον Νοέμβριο του 2022, αρχικά φαίνεται ο Χόρνερ μόνος, αλλά στη συνέχεια καταγράφεται να ανεβάζει την 7χρονη στο φορτηγό, να κάθεται πίσω από το τιμόνι και να φεύγουν.

Τότε ήταν που η Αθένα ξεκίνησε να τον ρωτάει αν είναι απαγωγέας, με τον 34χρονο να αποφεύγει να απαντήσει συζητώντας με το μικρό κορίτσι για το σχολείο και τους δασκάλους της.

Στη συνέχεια ο Χόρνερ κάλυψε την κάμερα του φορτηγού με όσους βρίσκονταν στο δικαστήριο να ακούνε τον ήχο από όσα φρικιαστικά συνέβησαν.

«Είσαι πολύ όμορφη. Το ξέρεις αυτό;» ακούστηκε να λέει ο 34χρονος πριν το φορτηγό σταματήσει. «Είναι αυτό το σπίτι σου;» τον ρώτησε στη συνέχεια η 7χρονη. «Όχι. Δεν μένω εδώ γύρω», απάντησε εκείνος και όταν η ανήλικη τον ρώτησε πού μένει, απάντησε μόνο «μακριά».

«Τι κάνουμε;» ρώτησε μετά από λίγο η Αθένα με τη συνέχεια να είναι ανατριχιαστική κάθως ο Χόρνερ της ζήτησε να βγάλει το πουκάμισό της, με το κορίτσι να απαντά «όχι» και να ζητάει τη μαμά της.

Ο Χόρνερ αντιμετωπίζει την ποινή του θανάτου αφού δήλωσε ένοχος στις 7 Απριλίου για την απαγωγή της Αθηνάς από την είσοδο του σπιτιού της τον Νοέμβριο του 2022, ενώ παρέδιδε το χριστουγεννιάτικο δώρο της στο σπίτι του πατέρα και της μητριάς της. Ο ίδιος έχει ομολογήσει ότι στραγγάλισε το κορίτσι και πέταξε το γυμνό κορμί της αν και σε τηλεφωνική επικοινωνία με τη μητέρα του αρνήθηκε ότι έκανε κάτι «περίεργο» στην ανήλικη.

Αναλυτής DNA που κατέθεσε την περασμένη εβδομάδα δήλωσε ότι βρέθηκε ανδρικό DNA στις ευαίσθητες περιοχές της Αθένα ενώ σπέρμα βρέθηκε και στη μπλούζα του κοριτσιού με κάμερα να έχει καταγράψει τον Χόρνερ να καθαρίζει το φορτηγό του μετά το έγκλημα.