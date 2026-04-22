Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο 14χρονος από κατανάλωση αλκοόλ και ναρκωτικών

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας 14χρονος μετά από κατανάλωση αλκοόλ και ναρκωτικών στα Ιωάννινα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Epiruspost το περιστατικό εκτυλίχθηκε όταν ο ανήλικος βρισκόταν στο σπίτι ενός 20χρονου ημεδαπού.

Εκεί, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει και να μεταφερθεί εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο τις πρώτες πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας.

Η αστυνομική έρευνα ήταν άμεση και οδήγησε σε τρεις συλλήψεις:

Του ημεδαπού που φιλοξενούσε τον ανήλικο, ο οποίος κατηγορείται για έκθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από το αλκοόλ.

Της μητέρας του ανηλίκου, η οποία συνελήφθη για παραμέληση της εποπτείας του.

Του ίδιου του ανήλικου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για χρήση ναρκωτικών ουσιών (ακατέργαστη κάνναβη).