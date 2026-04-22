Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθη 35χρονος για ενδοοικογενειακή βία – Απείλησε με όπλο τη συντροφό του (Φωτογραφίες)

Στη σύλληψη ενός 35χρονου μετά από κλήση βοήθειας από γυναίκα θύμα ενδοοικογενειακής βίας προχώρησαν οι Αρχές το βράδυ της περασμένης Κυριακής 19/4 στον Άγιο Παντελεήμονα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράβαση των νομοθεσιών για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων, εξύβριση, απειλή και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες της 19-4-2026 στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, αλλοδαπή γυναίκα, η οποία κατάφερε να διαφύγει της προσοχής του 35χρονου αλλοδαπού συντρόφου της, προσέγγισε αστυνομικούς περιπολικού της Άμεσης Δράσης και τους ανέφερε ότι νωρίτερα εντός οικίας, ο 35χρονος άσκησε σε βάρος της σωματική βία και την απείλησε με πυροβόλο όπλο.

Όταν ο ανωτέρω αντιλήφθηκε την επικοινωνία της γυναίκας με τους αστυνομικούς τράπηκε σε φυγή ωστόσο ακινητοποιήθηκε λίγο αργότερα ύστερα από επισταμένες αναζητήσεις των αστυνομικών και οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. το οποίο επιλήφθηκε της προανάκρισης.

Όπως προέκυψε, ο δράστης είχε προκαλέσει σωματικές βλάβες στη γυναίκα, την εξύβρισε, την απείλησε ενώ κορύφωσε την εγκληματική συμπεριφορά του σημαδεύοντάς την με πυροβόλο όπλο, πράξη την οποία βιντεοσκόπησε.

Μετά από έρευνα στην οικία του αρχικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το επίμαχο πυροβόλο όπλο τύπου (pocket), γεμιστήρας με -7- φυσίγγια και -7- νάιλον συσκευασίες περιέχουσες -36,3- γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης ενώ σε έρευνα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. σε αποθήκη ιδιοκτησίας του 35χρονου, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν:

-586- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

-257- γραμμ. ηρωίνης,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και

-6- τραπεζικές κάρτες μαζί με -5- κινητά τηλέφωνα, η προέλευση των οποίων διερευνάται.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.