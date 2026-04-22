Δημήτρης Ουγγαρέζος: Η αιχμηρή απάντηση στον Γρηγόρη Αρναούτογλου – «Σ’ ευχαριστώ»

Νέο γύρο αντιπαράθεσης άνοιξε η δημόσια τοποθέτηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, με αφορμή την επαγγελματική πορεία του τελευταίου στον χώρο του ραδιοφώνου.

Όλα ξεκίνησαν μέσα από τη συχνότητα του Sfera 102,2, όπου ο Γρηγόρης Αρναούτογλου σχολίασε με ιδιαίτερα αιχμηρό ύφος τη δραστηριότητα του συναδέλφου του.

«Κάνει μια απεγνωσμένη προσπάθεια κι αυτός ο καημένος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής, προκαλώντας αίσθηση με τον χαρακτηρισμό του.

Η ειρωνική απάντηση μέσω Instagram

Ο Δημήτρη Ουγγαρέζος δεν άφησε την πρόκληση αναπάντητη. Χρησιμοποιώντας τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αναδημοσίευσε πλήθος μηνυμάτων συμπαράστασης από τους ακολούθους του, ενώ επέλεξε να απαντήσει στον Γρηγόρη Αρναούτογλου με μια γερή δόση ειρωνείας.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος ευχαρίστησε ειρωνικά τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, σημειώνοντας πως είχε καιρό να δεχθεί τόση υποστήριξη.

Τόσα μηνύματα έχουμε να λάβουμε από τότε που είμαστε κ’ εμείς (οι καημένοι) πρώτοι», έγραψε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας με αυτόν τον τρόπο τις υψηλές επιδόσεις της δικής του ραδιοφωνικής εκπομπής.

Η συγκεκριμένη ανταλλαγή πυρών αποδεικνύει πως η σχέση των δύο ανδρών παραμένει τεταμένη, με την κόντρα για την κυριαρχία στην πρωινή ραδιοφωνική ζώνη να παίρνει πλέον προσωπικές διαστάσεις.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Γρ. Αρναούτογλου για τον Δ. Ουγγαρέζο

«Κάνει μια απεγνωσμένη προσπάθεια κι αυτός ο καημένος ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, που μου είναι τόσο συμπαθής, που κάνει μια εκπομπή και δυστυχώς δεν πάει καθόλου καλά στο ραδιόφωνο και προσπαθεί με τις άλλες ραδιοφωνικές εκπομπές να δει τι γίνεται. Κάνει μια απεγνωσμένη προσπάθεια ο Δημήτρης. Εντάξει, κάνε την προσπάθειά σου κι εσύ Δημήτρη μου. Με ενημέρωσαν ότι είπε ότι έκανε μια βόλτα στα ραδιόφωνα να δει τι γίνεται για ποιό λόγο είναι πρώτα τα άλλα ραδιόφωνα κι εκείνος δεν είναι πρώτος. Μέχρι εκεί που έκανες βόλτα Δημήτρη στα άλλα ραδιόφωνα, καλά έκανες και το έκανες, και εμείς το έχουμε κάνει πριν καμιά 15αριά χρόνια.

Το να σχολιάζεις όμως άλλους συναδέλφους απέναντι, αν σου άρεσε κάτι ή δε σου άρεσε δεν το βρίσκω και πολύ κομψό. Κοίταξε να δεις τι θα κάνεις εκεί, να βρεις έναν τρόπο να αρέσεις εσύ, και άσε το τι κάνουμε εμείς. Ο καθένας ας αρέσει εκεί που πρέπει γιατί τελικά οι δυο μας και όλοι μας δε μπορούμε να αρέσουμε ο ένας στον άλλον. Οπότε άσε αυτούς που μας ακούνε να βγάζουν εκείνοι συμπέρασμα και κοίτα να δεις τι θα κάνεις για να αλλάξεις λίγο την κατάσταση. Καλή σου επιτυχία, από τα βάθη της καρδιάς μας», ανέφερε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.