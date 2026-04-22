Ηράκλειο: Την εκτέλεσε και την μετέφερε σε ερημική τοποθεσία – Το χρονικό της δολοφονίας της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη

Με τραγικό τρόπο κατέληξε η υπόθεση της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, η οποία βρέθηκε νεκρή από πυροβολισμό σε ερημική τοποθεσία στο χωριό της Αγίας Βαρβάρας στο Ηράκλειο το απόγευμα της Τετάρτης 22/4.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές εκτιμούν πως η άτυχη 43χρονη γυναίκα είναι νεκρή από το απόγευμα της Κυριακής με τον ιατροδικαστή που είναι στο σημείο να εξετάζει τη σορό του θύματος, ενώ όπως φαίνεται ο 39χρονος δράστης και πρώην σύντροφος της άτυχης γυναίκας την εκτέλεσε μέσα στο αυτοκίνητο της, την μετέφερε σε ερημική τοποθεσία στο χωριό της Αγίας Βαρβάρας και έβαλε τέλος στην ζωή του, λίγες ώρες αργότερα.

Αρχικά οι έρευνες των αρχών με την συμμετοχή ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, αστυνομικών και πυροσβεστών είχαν εστιαστεί στον ορεινό όγκο του όρους Γιούχτας, μεταξύ τον περιοχών Αρχάνες και Αθανάτων.

Τελικά εντοπίστηκε στο χωριό της Αγίας Βαρβάρας, σε τελείως διαφορετικό σημείο από εκείνο που την αναζητούσαν.

Ηράκλειο: Το χρονικό της εξαφάνισης της 43χρονης

Η αγνοούμενη γυναίκα και μητέρα τριών παιδιών στις 19:00 το απόγευμα της Κυριακής, όταν έστειλε γραπτό μήνυμα στην κόρη της . Στην συνέχεια, τα ίχνη της χάνονται. Μετά την δολοφονία της 43χρονης, ο δράστης της αφαίρεσε το τηλέφωνο προκειμένου να μην εντοπιστεί το ακριβές στίγμα της και να αποπροσανατολίσει τις έρευνες. Ο 39χρονος είχε προσαχθεί από αστυνομικούς στο Ηράκλειο, προκειμένου να δώσει κατάθεση για την υπόθεση της 43χρονης. Μετά την εξέταση του, αφέθηκε ελεύθερος. Προχώρησε στο απονενοημένο διάβημα αφού κλήθηκε εν νέου για εξέταση.

Ηράκλειο: Η ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού

Η περιπέτεια της Ελευθερίας Γιακουμάκη, 43 ετών, έληξε με τραγικό τρόπο, βυθίζοντας στη θλίψη τους δικούς της ανθρώπους που την αναζητούσαν. Η Ελευθερία Γιακουμάκη, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Τα αίτια θανάτου της διερευνώνται από τις Αρμόδιες Αρχές.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» είχε ενημερωθεί για την εξαφάνισή της και καθώς υπήρχαν σοβαροί λόγοι που έθεταν τη ζωή της σε κίνδυνο άμεσα προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Missing Alert Hellas.

Επιπρόσθετα, για την αναζήτηση της αγνοούμενης είχε ενεργοποιηθεί η ειδική εθελοντική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής» του Χαμόγελου του Παιδιού με υλικοτεχνικό εξοπλισμό.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια της Ελευθερίας Γιακουμάκη και θα βρίσκεται δίπλα τους για οτιδήποτε χρειαστούν.

Παρακαλείσθε για την άμεση αφαίρεση της φωτογραφίας από όπου υπάρχει η ανακοίνωση της.

