ΠΑΟΚ – Μπιλμπάο 79-73: Την «κατάπιε» στο Παλατάκι και πάει στην Ισπανία για να το σηκώσει
Έχει παράπονα από τη διαιτησία η ομάδα της Θεσσαλονίκης
Ο ΠΑΟΚ ήταν εξαιρετικός και επικράτησε 79-73 της Μπιλμπάο στον πρώτο τελικό του FIBA Europe Cup εντός έδρας.
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης που έχει πολλά παράπονα και από τα σφυρίγματα των διαιτητών, θα πάει πλέον στο Μπιλμπάο της Ισπανίας προκειμένου να διατηρήσει το +6 που νίκησε στον πρώτο αγώνα και να κατακτήσει το τρόπαιο του FIBA Europe Cup.
Τα δεκάλεπτα: 16-13, 43-35, 60-53, 79-73.
