ΠΑΟΚ – Μπιλμπάο 79-73: Την «κατάπιε» στο Παλατάκι και πάει στην Ισπανία για να το σηκώσει

Ο ΠΑΟΚ ήταν εξαιρετικός και επικράτησε 79-73 της Μπιλμπάο στον πρώτο τελικό του FIBA Europe Cup εντός έδρας.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης που έχει πολλά παράπονα και από τα σφυρίγματα των διαιτητών, θα πάει πλέον στο Μπιλμπάο της Ισπανίας προκειμένου να διατηρήσει το +6 που νίκησε στον πρώτο αγώνα και να κατακτήσει το τρόπαιο του FIBA Europe Cup.

Τα δεκάλεπτα: 16-13, 43-35, 60-53, 79-73.