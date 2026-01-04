Σέρρες: Αυτοκτονία εξετάζουν οι αρχές για τον 45χρονο διοικητή της Πυροσβεστικής

Η οικογένεια του 45χρονου Κωνσταντίνου Γκίνη, διοικητή του πυροσβεστικού κλιμακίου στις Σέρρες, αναμένει τα πορίσματα της ιατροδικαστικής και των τοξικολογικών εξετάσεων. Η σορός του εντοπίστηκε το Σάββατο (03/01) στο όρος Μπέλλες από κυνηγούς.

Παρότι η κατάσταση της σορού ήταν ιδιαίτερα επιβαρυμένη –έφερε δαγκωματιές από άγρια ζώα- εκτιμάται ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Οι αρχές «βλέπουν» αυτοκτονία, καθώς το τελευταίο διάστημα ο διοικητής του πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Ποροίων Σερρών παρουσιαζόταν ανήσυχος και κοιμόταν ελάχιστα, σύμφωνα με στοιχεία που προέκυψαν από το smartwatch του.

Η σορός του 45χρονου βρέθηκε από κυνηγούς – μέλη του ΟΦΚΑΘ, στο όρος Μπέλλες στη θέση «Χωνί» σε υψόμετρο 1430 μέτρων σε ένα αρκετά «περίεργο» σημείο, όπως το χαρακτηρίζουν.

Ο 45χρονος βρέθηκε σχεδόν μπρούμυτα, σε εμβρυακή στάση, φορώντας μόνο το εσώρουχο του και τις κάλτσες ενώ είχε βάλει στο στόμα του το σταυρουδάκι που φορούσε με αλυσίδα στον λαιμό του.

Τα μέλη του ΟΦΚΑΘ ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές, οι οποίες έφτασαν στο σημείο για τη συλλογή στοιχείων και την απομάκρυνση της σορού.

Από νωρίς υπήρχαν ενδείξεις ότι η σορός ανήκε στον 45χρονο, καθώς τα ρούχα που φορούσε ταυτίζονταν με εκείνα που είχε ο διοικητής την ημέρα της εξαφάνισής του. Η οικογένειά του τον αναζητούσε από τις 23 Δεκεμβρίου, ενώ για την υπόθεση είχε εκδοθεί και Silver Alert.

Το σημείωμα στο σακάκι του

Την ώρα που οι δικοί του άνθρωποι προσπαθούσαν με αγωνία να βρουν κάποιο στοιχείο που θα τους οδηγούσε στα ίχνη του, η σύζυγός του εντόπισε ένα σημείωμα σε σακάκι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, ο 45χρονος είχε αφήσει στην τσέπη ενός σακακιού του ένα μικρό χαρτί, στο οποίο είχε γράψει τα ονόματα της συζύγου του και των δύο παιδιών τους και δίπλα σε κάθε όνομα τη φράση «σε αγαπώ».

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το σημείωμα δεν έφερε ημερομηνία και εκτιμάται ότι το είχε αφήσει με σκοπό να το βρει η σύζυγός του.

Από την πρώτη στιγμή, οι αρχές είχαν επικεντρωθεί στην ανάλυση βίντεο από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να εντοπιστεί η τελευταία διαδρομή που ακολούθησε με το αυτοκίνητό του. Παράλληλα, επιχειρούσαν να αντλήσουν δεδομένα από το smartwatch του.

Από τα στοιχεία που ανακτήθηκαν από το cloud από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες προκύπτουν τόσο οι τελευταίες μετακινήσεις του 45χρονου όσο και πληροφορίες για την ψυχολογική του κατάσταση.

Το τελευταίο διάστημα κοιμόταν ελάχιστα, το πολύ δύο με τρεις ώρες κάθε βράδυ, και φαίνεται πως βρισκόταν σε έντονη ανησυχία.

Το τελευταίο βράδυ πριν από την εξαφάνισή του, δηλαδή τη νύχτα της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου, είχε κοιμηθεί μόλις μία ώρα και δεκαπέντε λεπτά.