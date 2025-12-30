Σέρρες: Βρέθηκε σημείωμα σε σακάκι του αγνοούμενου πυροσβέστη – Το μήνυμα προς τη σύζυγο και τα παιδιά του

Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι έρευνες σε διάφορα σημεία του όρου Μπέλλες για την εύρεση κάποιου ίχνους του 45χρονου διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροϊων Σερρών, Κωνσταντίνου Γκίνη, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από το πρωί της περασμένης Τρίτης 23 Δεκεμβρίου.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές έχουν στα χέρια τους ένα σημείωμα, το οποίο ο 45χρονος είχε αφήσει σε τσέπη ενός σακακιού του και στο οποίο είχε γράψει τα ονόματα της συζύγου του και των δυο παιδιών και δίπλα στο κάθε όνομα τη λέξη “σε αγαπώ”.

Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο σημείωμα δεν υπάρχει ημερομηνία, ενώ εκτιμάται ότι ο 45χρονος το άφησε προκειμένου να το βρει η σύζυγος του.

Ενδιαφέρον έχουν επίσης και τα ευρήματα που ανέκτησαν οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές από το cloud του smartwatch του 45χρονου πυροσβέστη και τα οποία δείχνουν τις διαδρομές που έκανε το τελευταίο διάστημα αλλά και την ψυχολογική του κατάσταση.

Συγκεκριμένα, ο 45χρονος τις τελευταίες ημέρες κοιμόταν ελάχιστα, δηλαδή το πολύ δύο με τρεις ώρες κάθε βράδυ, και ήταν ιδιαίτερα ανήσυχος.

Οι αστυνομικοί εκτός από τις συνηθισμένες διαδρομές που έκανε ο 45χρονος ως περιπατητής στο όρος Μπέλλες βρήκαν μέσω του cloud του smartwatch μια ακόμα διαδρομή, η οποία δεν ήταν σε αυτές που ακολουθούσε συνήθως και η οποία έχει μπει επίσης στο «μικροσκόπιο» των υπηρεσιών αλλά και των ομάδων που τον αναζητούν στο όρος. Επιπλέον, οι Αρχές “ξεσκονίζουν” και το κινητό τηλέφωνο του 45χρονου.

Οι αστυνομικές αρχές που ερευνούν την εξαφάνιση του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροϊων Σερρών εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και τις πτυχές της ζωής του κι έχουν μιλήσει τόσο με μέλη της οικογένειας του όσο και με συναδέλφους του στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο.