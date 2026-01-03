Σέρρες: Σορός εντοπίστηκε στο όρος Μπέλλες – Εξετάζεται αν ανήκει στον διοικητή της Πυροσβεστικής στα Πορόια
Συναγερμός σήμανε στις Σέρρες όταν εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα στο όρος Μπέλλες. Αν και η ταυτότητα του θύματος δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη, οι αρχές εκτιμούν ότι πιθανόν να πρόκειται για τον 45χρονο Κωνσταντίνο Γκίνη, διοικητή του πυροσβεστικού σώματος στα Πορόια, ο οποίος είχε εξαφανιστεί εδώ και αρκετές ημέρες.
Η σορός βρέθηκε από έναν κυνηγό, ο οποίος αμέσως ενημέρωσε τις αρχές. Πυροσβεστικά και διασωστικά συνεργεία έσπευσαν στο σημείο για να ξεκινήσουν τις διαδικασίες για την απομάκρυνση της σορού.
Ο Κωνσταντίνος Γκίνης εξαφανίστηκε το πρωί της 23ης Δεκεμβρίου, όταν οδηγούσε το αυτοκίνητο της μητέρας του και δεν είχε μαζί του το κινητό του τηλέφωνο ή προσωπικά αντικείμενα. Η σύζυγός του δήλωσε την εξαφάνισή του την επόμενη ημέρα, όταν ανησύχησε καθώς δεν μπορούσε να τον εντοπίσει. Έχει εκδοθεί Silver Alert για τον εντοπισμό του.
