Σέρρες: Σε αποσύνθεση η σορός του 45χρονου διοικητή της Πυροσβεστικής στα Πορόια

Σε αποσύνθεση βρέθηκε η σορός του 45χρονου διοικητή της Πυροσβεστικής στα Πορόια των Σερρών που εντοπίστηκε το Σάββατο 3/1.

Συγκεκριμένα, η σορός έφερε τραύματα από ζώα ενώ σε κοντινή απόσταση εντοπίστηκε και το αυτοκίνητο του.

«Ενημερώνουμε ότι εντοπίστηκε η σορός και το αυτοκίνητο του αγνοούμενου απο τα Άνω Πορόϊα Σερρών σε δύσβατο σημείο από συνάδελφους κυνηγούς στο όρος Μπέλλες περιοχή “Χωνί”. Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια» ανέφερε η ανάρτηση των εθελοντών διασωστών της ΟΦΚΑΘ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.