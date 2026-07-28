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Σοκ στην Κεφαλονιά: 30χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του πέφτοντας σε γκρεμό – Είχε προαναγγείλει την αυτοχειρία μέσω ανάρτησης

Ήταν πατέρας δύο ανήλικων παιδιών

Σοκ στην Κεφαλονιά: 30χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του πέφτοντας σε γκρεμό – Είχε προαναγγείλει την αυτοχειρία μέσω ανάρτησης
DEBATER NEWSROOM
UPD: 10:10

Θλίψη και σοκ επικρατεί στην Κεφαλονιά μετά τον θάνατο του 30χρονου Στάθη ο οποίος φέρεται να έβαλε τέλος στην ζωή του πέφτοντας από γκρεμό με το επαγγελματικό του βαν στον Χάρακα.

Ο 30χρονος άνδρας, ήταν πατέρας δύο ανήλικων παιδιών, και φέρεται να είχε προχωρήσει σε ανάρτηση λίγο πριν προχωρήσει στο διαφαινόμενο απονενοημένο διάβημα. Για την προσέγγιση του σημείου και την ανάσυρσή του πραγματοποιήθηκε μεγάλη και πολύωρη επιχείρηση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το ΕΚΑΒ και την Ελληνική Αστυνομία.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του inkefalonia.gr, ο νεαρός οδηγός από την Κεφαλονιά, λίγο πριν από το περιστατικό, είχε αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το συγκεκριμένο μήνυμα:

«Όταν δείτε αυτό το μήνυμα θα έχω ήδη φύγει από αυτόν τον κόσμο. Μια συμβουλή θέλω να δώσω: όταν έχετε ένα πρόβλημα, να ζητάτε βοήθεια. Να αγαπάτε όσους σας στέκονται και να τους φροντίζετε. Να συγχωρείτε τους ανθρώπους και να μην κρατάτε τίποτα. Δυστυχώς, εγώ δεν μπόρεσα να τα κάνω αυτά. Τέλος διαδρομής για μένα. Rest in Peace».

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