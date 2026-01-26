Σέρρες: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό και τον εγκατέλειψε

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα της Δευτέρας 26/1 στις Σέρρες όταν αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό και τον εγκατέλειψε.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Infonews24 ο οδηγός του οχήματος που παρέσυρε τον πεζό δεν σταμάτησε για να τον βοηθήσει και τον εγκατέλειψε.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον 50χρονο και τον διεκόμισε στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού, ο οποίος φέρεται να οδηγούσε όχημα χρώματος ασημί, ενώ αναζητούν οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.