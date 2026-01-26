Υπάρχει κίνδυνος το “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ να αποδυναμώσει τον ρόλο του ΟΗΕ;
Σέρρες: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό και τον εγκατέλειψε

Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού

ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα της Δευτέρας 26/1 στις Σέρρες όταν αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό και τον εγκατέλειψε.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Infonews24 ο οδηγός του οχήματος που παρέσυρε τον πεζό δεν σταμάτησε για να τον βοηθήσει και τον εγκατέλειψε.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον 50χρονο και τον διεκόμισε στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού, ο οποίος φέρεται να οδηγούσε όχημα χρώματος ασημί, ενώ αναζητούν οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

