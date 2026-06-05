Μαρτυρία στο DEBATER για το αιματηρό επεισόδιο στην Ραφήνα: “Ήταν σε αμόκ μαχαίρωνε όποιον έβρισκε, ευτυχώς τον χτύπησε αυτοκίνητο”

Σοκαριστική είναι η μαρτυρία ατόμου στην Ραφήνα στην οποία εκτυλίχθηκε το αιματηρό περιστατικό με δύο τραυματίες που μαχαιρώθηκαν από 52χρονο αλβανικής καταγωγής.

«Έχει θέματα αυτός. Πριν κανένα μήνα πάλι είχε παρενοχλήσει την κοπέλα. Τον έσπρωξαν να τον βγάλουν έξω και τότε άρχισε να μαχαιρώνει όποιον έβρισκε. Δεν έκανε διακρίσεις. Ήταν σε αμόκ. Τρομάξαμε. Ευτυχώς τον χτύπησε με το αυτοκίνητο και τον ακινητοποίησε», είπε μάρτυρας στο DEBATER.

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Όπως μετέδωσε νωρίτερα το DEBATER, όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 11 το πρωί της Παρασκευής, όταν 52χρονος, συχνός θαμώνας στην συγκεκριμένη καφετέρια, παρενόχλησε μία κοπέλα υπάλληλο προκαλώντας την αντίδραση συναδέλφου της. Τότε, ο 52χρονος διαπληκτίστηκε με τον άλλο υπάλληλο και του επιτέθηκε με μαχαίρι προκαλώντας χτυπήματα κοντά στον ώμο και το κεφάλι.

Το συμβάν προκάλεσε την άμεση αντίδραση θαμώνα που παρενέβη όμως ο άνδρας που βρισκόταν σε αμόκ μαχαίρωσε στο χέρι τον πελάτη και προσπάθησε να ξεφύγει. Ωστόσο, ο τραυματίας τον πήρε στο κυνήγι με το αυτοκίνητο του και τον χτύπησε καταφέρνοντας να τον ακινητοποιήσει.

Λίγο αργότερα, στο σημείο βρέθηκε η Άμεση Δράση και τον συνέλαβε. Κατά πληροφορίες, ο 52χρονος φέρεται να έχει βαρύ ποινικό παρελθόν με δύο απελάσεις και συλλήψεις για κατηγορίες περί όπλων.