Σέρρες: Τι έγραφε το μήνυμα που οδήγησε στον μοιραίο ξυλοδαρμό του 17χρονου – Λουλούδια, κεριά και σημειώματα έξω από το σπίτι του

«Αν χωρίσεις με τον Ανδρέα να τα φτιάξουμε μαζί, δεν είναι καλό παιδί για σένα αυτός». Αυτό ήταν ένα από τα γραπτά μηνύματα που είχε στείλει ο 17χρονος στην κοπέλα του 16χρονου στις Σέρρες και φέρεται να πυροδότησε την εκδικητική μανία του, με αποτέλεσμα να επιτεθεί βάναυσα στον 17χρονο και με τα χτυπήματα του να προκαλέσει τον θάνατο του.

Ο 16χρονος δράστης συνελήφθη και ομολόγησε ότι επιτέθηκε στο θύμα «για μία κοπέλα». Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση και σήμερα το πρωί οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών, για να απολογηθεί.

«Νευρίασα πολύ όταν το κατάλαβα. Τον είδα και τον χτύπησα», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, ομολογώντας τη δολοφονία του 17χρονου.

Οι γονείς και η αδερφή του θύματος είναι σε κατάσταση σοκ, ενώ έξω από το σπίτι τους, όπως μπορείτε να δείτε στις φωτογραφίες του DEBATER, συγγενείς, φίλοι και συμμαθητές του άτυχου 17χρονου έχουν αφήσει λουλούδια, κεριά και σημειώματα.

Το θύμα είχε φύγει από το σπίτι το απόγευμα της Δευτέρας 5/1 και είχε πάει σε ένα κατάστημα τυχερών παιχνιδιών μαζί με έναν φίλο του. Εκεί συνάντησε τυχαία τον 15χρονο με έναν φίλο του και άρχισαν να διαπληκτίζονται.

Μετά την πρώτη ένταση που φάνηκε να έχει εκτονωθεί, ο 17χρονος με τον 16χρονο συναντήθηκαν εκ νέου έξω από τη Μητρόπολη Σερρών, όπου ο δράστης φέρεται να τον χτύπησε στο πρόσωπο και να του έριξε μια αγκωνιά στο κεφάλι. Το σημείο του φονικού καβγά

Ο άτυχος 17χρονος αισθάνθηκε αδιαθεσία από τα χτυπήματα που δέχτηκε και πήγε στο υπόγειο του σπιτιού του για να συνέλθει, χωρίς να ενημερώσει την οικογένεια του.

Όπως δήλωσε μια γειτόνισα την οικογένειας, «το παιδί μάλωσε με μια άλλη παρέα για ένα κορίτσι και χτύπησε και ντράπηκε να ανέβει στο σπίτι του και κρύφτηκε στο υπόγειο».

Τα ξημερώματα της Τρίτης 6/1 οι γονείς του άρχισαν να τον αναζητούν, καθώς δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι. Όταν η αδελφή του τον αναζήτησε στο υπόγειο στις 9 το πρωί, τον εντόπισε χωρίς αισθήσεις. Ο άτυχος 17χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τους γιατρούς να διαπιστώνουν τον θάνατο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα έφερε σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, στο πρόσωπο και την κοιλιακή χώρα, με σπασμένα δόντια και σκισμένα χείλη.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του άτυχου 17 αναμένεται να γίνουν γνωστά μετα την διενέργεια νεκροψίας- νεκροτομής στην σορό του.

«Βγήκαν παρέα έξω, είπαν να το διαλύσουν για να φύγουν, να πάνε σπίτια τους. Οι δυο-τρεις που πήγαν προς τα πάνω, προς τη Μητρόπολη, όπου έγινε το συμβάν, βρέθηκαν με τους άλλους δύο, που καβγάδισαν, που πιάστηκαν στα χέρια και μάλωσαν για μια γυναίκα» ανέφερε μάρτυρας στο Mega, ο οποίος πρόσθεσε ότι:

«Το πήγαν το παιδί στο σπίτι, στην οικοδομή από κάτω, και οι φίλοι του έφυγαν. Δεν χτύπησαν ούτε θυροτηλέφωνα, δεν χτύπησαν τίποτα, δεν ενημέρωσαν δηλαδή, δεν τους “έκοψε” δηλαδή να πάνε σε κάποιο νοσοκομείο, δεν ήξεραν ότι υπήρχε πρόβλημα γιατί το μοναδικό που έβλεπαν ήταν εξωτερικά, ήταν κάποια αίματα στα χείλη».

Σέρρες: Το προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον και το παραβατικό παρελθόν του δράστη

Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ εντόπισαν τον 15χρονο δράστη και άμεσα του πέρασαν χειροπέδες. Μάλιστα, ο ανήλικος παρά το νεαρό της ηλικίας του είχε απασχολήσει τις αρχές ήδη από την ηλικία των 11 όταν και είχε συλληφθεί για ξυλοδαρμό για κατοχή ναρκωτικών και μικροκλοπές.

Επίσης, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη της μητέρας του δράστη για παραμέληση ανηλίκου, καθώς της αποδίδουν ευθύνες για τη μη άσκηση της απαιτούμενης επιμέλειας και επίβλεψης.

Όπως έγινε γνωστό, ο 16χρονος μεγάλωσε σε εξαιρετικά προβληματικό περιβάλλον, με γονείς χρήστες ναρκωτικών, ενώ ζούσε σε διαμέρισμα χωρίς νερό και ρεύμα.

Σύμφωνα με τον Alpha, οι συγγενείς του 16χρονου είχαν απευθυνθεί στον εισαγγελέα ζητώντας την επιμέλεια, ωστόσο δεν είχε αφαιρεθεί τελείως από την μητέρα του, η οποία συνελήφθη με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Συγκεκριμένα, υπήρχε ένα ενδιάμεσο μέτρο. Η επιμέλεια να τελεί υπό την επίβλεψη επιμελητή ανηλίκων της εισαγγελίας Σερρών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 16χρονος ζούσε μαζί με τον αδελφό του, σε διαμέρισμα χωρίς νερό και ρεύμα, ενώ απουσίαζε η μητέρα τους.

«Είναι ορφανός από πατέρα, οι γονείς του ήταν και οι δύο χρήστες ναρκωτικών. Εγώ έκανα καταγγελία πριν 2-3 χρόνια, και πέρυσι ο αδελφός μου με την νύφη μου πήγαν στον εισαγγελέα. Ζούσε χωρίς την μαμά του, σε ένα σπίτι χωρίς ρεύμα και νερό. Η μητέρα του έφυγε με έναν κύριο. Εγώ λυπάμαι πολύ για το παιδάκι που πέθανε, αλλά και για τον ανιψιό μου που είναι και αυτός ένα θύμα. Τόσα χρόνια προσπαθώ να κινήσω αυτό το κράτος, να λειτουργήσει με κάποιο τρόπο» δήλωσε στον Alpha η θεία του 16χρονου.