Ραφήνα: Αιματηρό επεισόδιο σε καφετέρια – Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο άτομα, τον καταδίωξε πελάτης και τον χτύπησε με το αυτοκίνητο

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής (5/6) στη Ραφήνα μετά από επεισόδιο σε καφετέρια με έναν 52χρονο που επιτέθηκε με μαχαίρι κατά ενός υπαλλήλου και ενός πελάτη.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του DEBATER, σε καφετέρια στην Ραφήνα επί της οδού Φλέμινγκ και παρενόχλησε νεαρή υπάλληλο. Κατά τις ίδιες πηγές, κάποια στιγμή η κατάσταση ξέφυγε και άλλος υπάλληλος στο κατάστημα πήγε να του ζητήσει το λόγο.

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Τότε σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης με καταγωγή από την Αλβανία έβγαλε μαχαίρι μέσα στην καφετέρια και μαχαίρωσε τον υπάλληλο κοντά στο κεφάλι και τον ώμο. Την ίδια στιγμή, παρενέβη πελάτης ώστε να τον αποτρέψει και δέχθηκε και αυτός μαχαιριές στο χέρι.

Στην συνέχεια ο δράστης προσπάθησε να ξεφύγει όμως ο τραυματίας πελάτης τον πήρε στο κυνήγι με το αυτοκίνητο του και τον χτύπησε καταφέρνοντας να τον ακινητοποιήσει.

Λίγο αργότερα, στο σημείο βρέθηκε η Άμεση Δράση και τον συνέλαβε. Κατά πληροφορίες, ο 52χρονος ήταν συχνός θαμώνας στην συγκεκριμένη καφετέρια, ενώ φέρεται να έχει ιστορικό με δύο απελάσεις και συλλήψεις για κατηγορίες περί όπλων.