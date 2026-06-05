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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς για την εμπρηστική επίθεση σε τρία οχήματα της Περιφέρειας: «Η ασυδοσία θα τελειώσει οριστικά»

«Ούτε φοβόμαστε ούτε θα κάνουμε πίσω»

Χαρδαλιάς για την εμπρηστική επίθεση σε τρία οχήματα της Περιφέρειας: «Η ασυδοσία θα τελειώσει οριστικά»
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
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«Όσοι θρασύδειλα κρύβονται πίσω από τις κουκούλες, να γνωρίζουν ότι ούτε φοβόμαστε ούτε θα κάνουμε πίσω», δήλωσε ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, για την εμπρηστική επίθεση με στόχο τρία αυτοκίνητα της Περιφέρειας, τα ξημερώματα, στο Μαρούσι.

«Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και θα ενταθούν, η ασυδοσία θα τελειώσει οριστικά και τα έργα θα προχωρήσουν και θα παραδοθούν στους πολίτες. Αυτοί όμως και θα αποκαλυφθούν και θα λογοδοτήσουν. Να είναι βέβαιοι», πρόσθεσε ο κ. Χαρδαλιάς.

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