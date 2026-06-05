Καλαμάτα: Στο επίκεντρο οι ηχητικές καταγραφές της 39χρονης που βρέθηκαν στο γραφείο του δράστη – Τι θα πει στην απολογία του

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα καθώς η ΕΛΑΣ έχει εντοπίσει ηχητικά μηνύματα της 39χρονης στο γραφείο του 41χρονου δράστη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα αρχεία βρέθηκαν σε κάποιον ηλεκτρονικό υπολογιστή που βρισκόταν στο γραφείο όπου εργαζόταν ο κατηγορούμενος. Μέσα σε αυτά περιλαμβάνονται συνομιλίες της συζύγου του, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί με ποιον τρόπο πραγματοποιούνταν η καταγραφή τους.

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Παράλληλα, έχουν κατασχεθεί και αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια ηλεκτρονικοί υπολογιστές, συσκευές αποθήκευσης δεδομένων και άλλα ψηφιακά πειστήρια. Οι αναλύσεις των ευρημάτων θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς ενδέχεται να αποκαλύψουν στοιχεία που θα βοηθήσουν τις Αρχές να διαπιστώσουν εάν πρόκειται για έγκλημα που είχε προμελετηθεί, αλλά και να φωτίσουν τα κίνητρα του δράστη.

Τα νεότερα δεδομένα φαίνεται επίσης να ενισχύουν την εικόνα μιας έντονης εμμονής του 41χρονου απέναντι στη σύζυγό του. Παράλληλα, καταγράφεται μεταβολή στην περιγραφή των γεγονότων από την πλευρά του κατηγορουμένου. Ενώ αρχικά φερόταν να υποστηρίζει ότι ξύπνησε και βρέθηκε μπροστά σε μια κατάσταση που οδήγησε στο έγκλημα, πλέον φαίνεται να προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι είχε προηγηθεί έντονος καβγάς μεταξύ του ζευγαριού πριν από τη δολοφονία.

Δημογλίδου: “Δεν είχαμε λάβει καταγγελία για κακοποίηση”

Η ΕΛΑΣ δεν είχε λάβει ποτέ καταγγελία για κακοποίηση της 39χρονης σύμφωνα με όσα αναφέρει η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews.

Η ίδια τόνισε πως σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία η 39χρονη μητέρα φαίνεται να δεχόταν για χρόνια τόσο σωματική όσο και ψυχολογική κακοποίηση. Ωστόσο, όπως τόνισε, καμία σχετική καταγγελία ή ενημέρωση δεν είχε περιέλθει ποτέ σε γνώση των αστυνομικών Αρχών.

Η κα Δημογλίδου υπογράμμισε ότι ενδεχομένως η έγκαιρη ενημέρωση των Αρχών να μπορούσε να αποτρέψει την τραγική κατάληξη, επισημαίνοντας πως η μοναδική φορά που η συγκεκριμένη οικογένεια απασχόλησε την Αστυνομία ήταν τον Νοέμβριο του 2025, όταν υπήρξε τηλεφώνημα από οικείο πρόσωπο που ανησύχησε επειδή η γυναίκα δεν απαντούσε στο κινητό της τηλέφωνο και δεν είχε εμφανιστεί σε προγραμματισμένη δραστηριότητα.

Ωστόσο, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ., κατά τη συγκεκριμένη παρέμβαση δεν έγινε καμία αναφορά σε περιστατικό κακοποίησης ή ενδοοικογενειακής βίας, ούτε υπήρξε οποιαδήποτε ένδειξη που να δημιουργεί σχετικές υποψίες στους αστυνομικούς.

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«Η σορός ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση», ανέφερε για τις συνθήκες του εγκλημάτος, διευκρινίζοντας ότι οι πληροφορίες που διαθέτει μέχρι στιγμής η Αστυνομία έχουν δοθεί προφορικά από την αρμόδια ιατροδικαστική υπηρεσία και αναμένεται να αποσαφηνιστούν με την ολοκλήρωση της πλήρους ιατροδικαστικής έκθεσης.

Παράλληλα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο η γυναίκα να λάμβανε κάποια φαρμακευτικά σκευάσματα χωρίς να το γνωρίζει, μετά τον εντοπισμό υπνωτικών χαπιών. Η κα Δημογλίδου σημείωσε ότι στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας διενεργούνται τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες θα δείξουν εάν υπήρχε χορήγηση ουσιών ή φαρμάκων. Τέλος, επανέλαβε ότι από τα έως τώρα στοιχεία προκύπτει πως τα παιδιά της οικογένειας δεν είχαν καταναλώσει οποιαδήποτε ουσία.

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Δολοφονία στην Καλαμάτα: Αναβολή ζήτησε ο 41χρονος

Για τις 10:30 το πρωί του Σαββάτου 6/6 πήρε προθεσμία για να απολογηθεί ο 41χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε τη σύζυγό του στο σπίτι τους στην Καλαμάτα, ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν τα παιδιά του.

Όπως είπε ο δικηγόρος του στους δημοσιογράφους έξω από τα δικαστήρια της Καλαμάτας, ζήτησε να αναβληθεί η απολογία του εντολέα του, καθώς τα στοιχεία που είχε στη διάθεσή του δεν ήταν επαρκή.

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Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, σήμερα του δόθηκαν από την αστυνομία τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει από τις έρευνες και θα πρέπει να συντάξει νέο απολογητικό υπόμνημα, καθώς αυτό που είχε ετοιμάσει ήταν ελλιπές.