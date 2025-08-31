Σέρρες: Απάτη αξίας 200.000 ευρώ από “μαϊμού” λογιστή

Μία απάτη αξίας 200.000 ευρώ διέπραξε επιτήδειος εις βάρος γυναίκας από τις Σέρρες καθώς κατάφερε να τις αποσπάσει το πόσο ως δήθεν λογιστής.

Η γυναίκα δέχθηκε τηλεφώνημα από άτομο που συστήθηκε ως λογιστής και της υποσχέθηκε με τη συμμετοχή της σε επενδυτικά προγράμματα Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο «μαϊμού» λογιστής κατάφερε να πείσει την γυναίκα να του δώσει χρήματα και όταν συνεργός του πήγε στο σπίτι της, εκείνη του έδωσε μέσα σε σακούλες ένα ποσό μεγαλύτερο των 200 χιλιάδων ευρώ.

Μάλιστα το τελευταίο δεκαήμερο πολλοί πολίτες στις Σέρρες σε όλο το Νομό

που έχουν δεχθεί τηλεφωνήματα από άτομα που προσποιούνται τους λογιστές και υπόσχονται επιδόματα και κέρδη με τη συμμετοχή σε επενδυτικά προγράμματα.