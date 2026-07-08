Ανάρτηση της αστυνομίας για τα περιστατικά τηλεφωνικής εξαπάτησης – “Δεν δίνουμε ποτέ χρήματα και κοσμήματα”

Ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχετικά με την πρόληψη περιστατικών απάτης έκανε η Ελληνική Αστυνομία.

Η ανάρτηση αναφέρεται σε υποτιθέμενο περιστατικό με τηλεφώνημα από δήθεν λογιστή ο οποίος θέλει να εξαπατήσει το ένα παιδί, πείθοντάς του να του δώσει χρήματα.

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