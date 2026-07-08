Ανάρτηση της αστυνομίας για τα περιστατικά τηλεφωνικής εξαπάτησης – “Δεν δίνουμε ποτέ χρήματα και κοσμήματα”
Με σκοπό την ενημέρωση των παιδιών για παρόμοια περιστατικά
Ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχετικά με την πρόληψη περιστατικών απάτης έκανε η Ελληνική Αστυνομία.
Η ανάρτηση αναφέρεται σε υποτιθέμενο περιστατικό με τηλεφώνημα από δήθεν λογιστή ο οποίος θέλει να εξαπατήσει το ένα παιδί, πείθοντάς του να του δώσει χρήματα.
📞«Μαμά με πήραν τηλέφωνο…τους το έκλεισα στα μούτρα»
👦👧Λίγα λεπτά συζήτησης με τα παιδιά μας σήμερα, μπορεί να τα προστατεύσουν αύριο.
💬Συζητήστε μαζί τους και εξηγήστε τους ότι:
🚫Δεν δίνουμε ποτέ προσωπικά στοιχεία, κωδικούς ή ΡΙΝ σε αγνώστους.
🚫Δεν δίνουμε ποτέ χρήματα… pic.twitter.com/UTe0rKZOlC— Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) July 8, 2026
πηγή στην Google
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