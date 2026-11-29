Κλειστά θα παραμείνουν τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου τα σχολεία στους δήμους Φλώρινας, Αμυνταίου, Καρύστου και Κυθήρων λόγω της κακοκαιρίας «Άργος». Στις Πρέσπες τα μαθήματα θα ξεκινήσουν μία ώρα αργότερα, ενώ στον Δήμο Διστόμου–Αράχωβας–Αντίκυρας η έναρξη ορίστηκε στις 09:30.

Οι αποφάσεις αφορούν την ασφάλεια των μετακινήσεων μαθητών και εκπαιδευτικών. Στη Φλώρινα, οι χιονοπτώσεις και οι χαμηλές θερμοκρασίες οδήγησαν στο κλείσιμο των σχολείων, ενώ ο Δήμος Καρύστου έλαβε την απόφαση προληπτικά, με βάση την πρόγνωση για τη Δευτέρα.

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Πού θα μείνουν κλειστά τα σχολεία

Δήμος Τι ισχύει τη Δευτέρα 30/11 Φλώρινας Κλειστά τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα ΚΔΑΠ και το ΚΔΑΠ ΑμεΑ του δήμου. Οι παιδικοί σταθμοί λειτουργούν κανονικά. Αμυνταίου Κλειστά τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι παιδικοί σταθμοί λειτουργούν κανονικά. Καρύστου Κλειστές όλες οι σχολικές μονάδες στα όρια του δήμου, καθώς και οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί. Κυθήρων Κλειστά τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ο δημοτικός παιδικός σταθμός.

Στη Δυτική Μακεδονία, το χιόνι και ο παγετός είχαν ήδη οδηγήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και υποχρεωτική χρήση αντιολισθητικών μέσων σε τμήματα του οδικού δικτύου.

Σε ποιες περιοχές θα χτυπήσει αργότερα το κουδούνι

Δήμος Πρεσπών – Τα μαθήματα σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα ξεκινήσουν μία ώρα αργότερα από το συνηθισμένο.

– Τα μαθήματα σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα ξεκινήσουν από το συνηθισμένο. Δήμος Διστόμου–Αράχωβας–Αντίκυρας – Οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων και οι παιδικοί σταθμοί θα ανοίξουν στις 09:30.

Τι ισχύει για το λεκανοπέδιο και την Πάτρα

Για το λεκανοπέδιο της Αττικής, μέχρι το βράδυ της Κυριακής δεν είχε ανακοινωθεί γενική αναστολή λειτουργίας των σχολείων. Η προειδοποίηση του 112 για ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους στην Αττική καλύπτει και τη Δευτέρα.

Στην Πάτρα, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά λόγω της τοπικής αργίας για τον εορτασμό του πολιούχου Αγίου Ανδρέα.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, τη Δευτέρα προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη, με κόκκινη προειδοποίηση, και στα Δωδεκάνησα, με πορτοκαλί. Για τυχόν αλλαγές στη λειτουργία των σχολείων, οι γονείς και οι μαθητές ενημερώνονται από τον δήμο τους και τη διεύθυνση του σχολείου τους.