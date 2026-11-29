Πτώση δέντρου στη λεωφόρο Βουλιαγμένης διέκοψε την κυκλοφορία προς Βούλα την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, στο ύψος της οδού Πρίγκηπος Πέτρου, στη Γλυφάδα. Άλλες δύο διακοπές κυκλοφορίας αναφέρθηκαν στη λεωφόρο Βραυρώνος και στην Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού, όπου συγκεντρώθηκαν νερά στο οδόστρωμα.

Τα ακριβή σημεία των διακοπών

Λεωφόρος Βουλιαγμένης, Γλυφάδα – Στο ύψος της οδού Πρίγκηπος Πέτρου, στο ρεύμα προς Βούλα, λόγω πτώσης δέντρου.

– Στο ύψος της οδού Πρίγκηπος Πέτρου, στο ρεύμα προς Βούλα, λόγω πτώσης δέντρου. Λεωφόρος Βραυρώνος, Μαρκόπουλο Μεσογαίας – Στη θέση Βρύση Μαρκοπούλου, και στα δύο ρεύματα, λόγω συσσώρευσης υδάτων.

– Στη θέση Βρύση Μαρκοπούλου, και στα δύο ρεύματα, λόγω συσσώρευσης υδάτων. Παραλία Μαρκοπούλου, Ωρωπός – Στο ύψος της οδού Λεμεσού, και στα δύο ρεύματα, επίσης λόγω συσσώρευσης υδάτων.

Νωρίτερα, η κακοκαιρία είχε προκαλέσει προβλήματα στην Ποσειδώνος, στον Άλιμο και στη Γλυφάδα, ενώ οι βροχές είχαν ανεβάσει τη στάθμη του Κηφισού. Η Αττική βρίσκεται στις περιοχές για τις οποίες η ΕΜΥ εξέδωσε κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές την Κυριακή.