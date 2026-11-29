Αγνοείται 31χρονος Έλληνας ναυτικός που έπεσε στη θάλασσα στη μαρίνα Φλοίσβου, στο Παλαιό Φάληρο, το βράδυ του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου. Ο άνδρας εργαζόταν ως μάγειρας σε ιδιωτική θαλαμηγό με σημαία Μάλτας. Η απουσία του έγινε αντιληπτή το πρωί της Κυριακής και το Λιμενικό κινητοποιήθηκε για τον εντοπισμό του.

Μέχρι το βράδυ της Κυριακής δεν είχε ανακοινωθεί ο εντοπισμός του. Την επιχείρηση συντονίζει το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Στην αναζήτηση συμμετείχαν στελέχη του Λιμενικού, ιδιώτες δύτες, δύτες της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και ιδιωτικά σκάφη.

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Τι αναφέρει ο Γιώργος Βάλλης για τις τελευταίες κινήσεις του 31χρονου

Ο Γιώργος Βάλλης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ.), αναφέρει σε δήλωσή του ότι ο 31χρονος εργαζόταν σε σκάφος αναψυχής μήκους 60 μέτρων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται, ο ναυτικός φέρεται να απομακρύνθηκε από το σκάφος γύρω στις 19:00 του Σαββάτου και να κατέληξε στη θάλασσα αφού πήδηξε από την πασαρέλα άλλου σκάφους. Οι συνθήκες της πτώσης διερευνώνται.

«Η ανθρώπινη ζωή στη θάλασσα δεν επιδέχεται αμέλεια ή καθυστερήσεις. Απαιτείται άμεση κινητοποίηση, σωστός συντονισμός και πλήρης διερεύνηση όλων των συνθηκών του περιστατικού», ανέφερε ο κ. Βάλλης. Εξέφρασε επίσης την ελπίδα να εντοπιστεί ο ναυτικός και δήλωσε ότι αναμένει την επίσημη ενημέρωση των Αρχών.

Πώς συνεχίζονται οι έρευνες

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της ΕΡΤ, οι έρευνες με δύτες αναμένεται να συνεχιστούν το πρωί της Δευτέρας 30 Νοεμβρίου. Οι καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν την επιχείρηση, ενώ η προειδοποίηση του 112 για θυελλώδεις ανέμους στην Αττική καλύπτει και τη Δευτέρα.