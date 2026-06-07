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Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στη βόρεια Εύβοια – Ακολούθησε ισχυρός μετασεισμός 5,2 Ρίχτερ

Η δόνηση έγινε αισθητή στην Αττική

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στη βόρεια Εύβοια – Ακολούθησε ισχυρός μετασεισμός 5,2 Ρίχτερ
Χρήστος Παπαδόπουλος
UPD: 13:35

Σεισμός μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι της Κυριακής, 7 Ιουνίου στη Βόρεια Εύβοια, 6 Χλμ. νότια του Προκοπίου.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε πολλές περιοχές και στην Αττική.

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σεισμός

Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 14,1 χιλιόμετρα.

Ελάχιστα λεπτά μετά, ακολούθησε ισχυρός μετασεισμός 5,2 Ρίχτερ.

Φωτογραφία

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές.

Κατολισθήσεις έχουν σημειωθεί σε Βλαχιά, Δαφνούλα και άλλα σημεία, κυρίως σε δρόμους που επηρεάζονται από υλικά που κατέρχονται από ψηλές πλαγιές. Το οδικό δίκτυο παρουσιάζει προβλήματα, ωστόσο η πλήρης εικόνα αναμένεται μέσα στα επόμενα λεπτά, καθώς οι έλεγχοι συνεχίζονται.

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