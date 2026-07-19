Περού: Τουλάχιστον 6 νεκροί και 21 τραυματίες από τους σεισμούς στην Τσουπάκα

Τουλάχιστον έξι είναι οι νεκροί και 21 οι τραυματίες από τους δύο σεισμούς που έπληξαν σήμερα μια ορεινή περιοχή του Περού, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας.

Οι σεισμοί, μεγέθους 5,1 και 3,7 βαθμών, σημειώθηκαν αργά το βράδυ του Σαββάτου στην επαρχία Τσουπάκα, περίπου 300 χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας Λίμα, σύμφωνα με το Εθνικό Σεισμολογικό Κέντρο του Παρού. Ο πρώτος προερχόταν από εστιακό βάθος 24 χιλιομέτρων και ο δεύτερος από 18 χλμ.

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Ο Λουίς Βάσκες, ο επικεφαλής του Εθνικού Ινστιτούτου Πολιτικής Προστασίας είπε στον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό Exitosa ότι με βάση τις πρώτες πληροφορίες περίπου 48 σπίτια καταστράφηκαν και άλλα 18 υπέστησαν ζημιές. Αντίσκηνα διανεμήθηκαν σε περίπου 300 πληγέντες.

Τα σπίτια στις κοινότητες της Τσουπάκα είναι, τα περισσότερα, υποτυπώδη κτίσματα, χτισμένα με πλίθες.

Ο Βάσκες είπε ότι πυροσβέστες και άλλοι διασώστες έφτασαν στην περιοχή νωρίς το πρωί της Κυριακής για να απομακρύνουν τα χαλάσματα καθώς υπάρχουν φόβοι ότι ενδέχεται να έχουν παγιδευτεί άνθρωποι στα συντρίμμια.

Το Περού βρίσκεται πάνω στον αποκαλούμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού, μια ζώνη που ευθύνεται για σχεδόν το 85% της παγκόσμιας σεισμικής δραστηριότητας.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP