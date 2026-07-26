Σεισμός τώρα 3,2 Ρίχτερ ανοιχτά της Κυλλήνης
Ασθενής σεισμική δόνηση σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής ανοιχτά της Κυλλήνης. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,2 Ρίχτερ.
Σεισμός μεγέθους 3,2 Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (26/7) ανοιχτά της Κυλλήνης, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.
Η δόνηση καταγράφηκε στις 18:25:59 (ώρα Ελλάδας) και το επίκεντρό της εντοπίστηκε 15 χιλιόμετρα δυτικά της Κυλλήνης.
Το εστιακό βάθος
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 16,8 χιλιομέτρων.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για προβλήματα ή ζημιές από τη σεισμική δόνηση.
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πηγή στην Google
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