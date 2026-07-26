Σεισμός τώρα 3,2 Ρίχτερ ανοιχτά της Κυλλήνης

Σεισμός μεγέθους 3,2 Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (26/7) ανοιχτά της Κυλλήνης, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Η δόνηση καταγράφηκε στις 18:25:59 (ώρα Ελλάδας) και το επίκεντρό της εντοπίστηκε 15 χιλιόμετρα δυτικά της Κυλλήνης.

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Το εστιακό βάθος

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 16,8 χιλιομέτρων.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για προβλήματα ή ζημιές από τη σεισμική δόνηση.

Το DEBATER θα ενημερώσει το άρθρο εφόσον προκύψει οποιαδήποτε νεότερη επίσημη πληροφορία.