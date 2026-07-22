Μέτσοβο: 50χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του

Στη θλίψη βυθίστηκε η τοπική κοινωνία του Μετσόβου καθώς ένας 50χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του.

Ειδικότερα, ο άτυχος άνδρας φέρεται κατά την διάρκεια της νύχτας να έχασε τις αισθήσεις του και να λιποθύμησε. Αμέσως ειδοποιήθηκε βοήθεια και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Μετσόβου, όπου δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

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Όπως μεταδίδει το epiruspost.gr, ο 50χρονος δεν αντιμετώπιζε διαγνωσμένα προβλήματα υγείας.

Από την έρευνα της αστυνομίας δεν προέκυψαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν τον πρόωρο χαμό του αναμένεται να ρίξει φως η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.