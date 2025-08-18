Σεισμός 3,8 Ρίχτερ κοντά στα Φαλάσαρνα Κρήτης – Ακολούθησε μετασεισμός 4,1 Ρίχτερ

Σεισμός 3,8 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας κοντά στα Φαλάσαρνα της Κρήτης προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους των γύρω περιοχών.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η σεισμική δόνηση είχε επίκεντρο 14 χιλιόμετρα Νοτιοδυτικά των Φαλασάρνων και εστιακό βάθος 13.3 χιλιόμετρα.

Λίγο αργότερα ακολούθησε μετασεισμός στην ίδια περιοχή μεγέθους 4,1 Ρίχτερ με εστιακό βάθος 5,5 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η σεισμική δόνηση είχε επίκεντρο οκτώ χιλιόμετρα Νοτιοδυτικά των Φαλασάρνων και εστιακό βάθος πέντε χιλιόμετρα.