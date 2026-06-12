Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στο Προκόπι Ευβοίας

Σεισμός μεγέθους 3,7 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (12/6) στο Προκόπι της βόρειας Εύβοιας.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του γεωδυναμικού, ο σεισμός έγινε στις 10:17 και είχε επίκεντρο 5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας.

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Λίγα λεπτά αργότερα καταγράφηκε ακόμη ένας μεγέθους 2,9 Ρίχτερ με την περιοχή να βρίσκεται σε σεισμική αναστάτωση τις τελευταίες μέρες με εκατοντάδες μετασεισμούς μετά την δόνηση 5,2 Ρίχτερ της περασμένης βδομάδας.

Η δόνηση είχε εστιακό βάθος 5,0 χιλιόμετρα.