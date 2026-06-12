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ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στο Προκόπι Ευβοίας

Σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:10 το πρωί

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στο Προκόπι Ευβοίας
Αλέξανδρος Τσάκος
UPD: 10:48

Σεισμός μεγέθους 3,7 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (12/6) στο Προκόπι της βόρειας Εύβοιας.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του γεωδυναμικού, ο σεισμός έγινε στις 10:17 και είχε επίκεντρο 5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας.

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Λίγα λεπτά αργότερα καταγράφηκε ακόμη ένας μεγέθους 2,9 Ρίχτερ με την περιοχή να βρίσκεται σε σεισμική αναστάτωση τις τελευταίες μέρες με εκατοντάδες μετασεισμούς μετά την δόνηση 5,2 Ρίχτερ της περασμένης βδομάδας.

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Η δόνηση είχε εστιακό βάθος 5,0 χιλιόμετρα.

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