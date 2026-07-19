Φωτιά στο Μηλάκι Αλιβερίου Ευβοίας – Ήχησε το 112, καίει δίπλα σε εργοστάσιο και σπίτια (Φωτογραφίες)

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής 19/7 στο Αλιβέρι Ευβοίας σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση καίει πλησίον εργοστασίου αλλά και σπιτιών.

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Κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μηλάκι Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 28 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 3 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 19, 2026

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Παράλληλα, ήχησε το 112 προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.

Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορίας 3).

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

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Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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