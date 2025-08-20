Επιχείρηση της ΕΛΑΣ για τη δράση της τούρκικης μαφίας στη χώρα μας – Έξι συλλήψεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας για την εξάρθρωση μελών της τουρκικής μαφίας που δρα στη χώρα μας.

Σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί έξι συλλήψεις Τούρκων υπηκόων από τα στελέχη της ΕΛΑΣ, σε Ωρωπό, Νέο Βουτζά και στην ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων. Όλες οι συλλήψεις σχετίζονται με παραβάσεις των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών.

Η σημερινή επιχείρηση είναι συνέχεια μιας σειράς άλλων επιχειρήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί το τελευταίο διάστημα από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα και στοχεύει στην εξάρθρωση εγκληματικών ομάδων που σχετίζονται με την τουρκική μαφία.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης θα ανακοινωθούν λεπτομέρειες για τα αποτελέσματα από την ΕΛΑΣ.