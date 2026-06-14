Τραμπ για επίθεση Ισραήλ στον Λίβανο: «Πήρα τον Νετανιάχου και του είπα τι στο διάολο κάνεις – Ήμουν πολύ θυμωμένος»

Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξέφρασε έντονη ενόχληση προς τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, έπειτα από το ισρααηλινό πλήγμα στον Λίβανο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Fox News και του Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό και του είπε «Τι στο διάολο κάνεις».

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Επίσης ο Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να απευθύνει έκκληση προς το Ιράν ώστε να μην προχωρήσει σε αντίποινα, προσπαθώντας να αποτρέψει μία περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

BREAKING: President Trump tells @TreyYingst that a deal with Iran is expected in next few hours. pic.twitter.com/hTEfGMGb60— Fox News (@FoxNews) June 14, 2026

Επικαλούμενο τις δηλώσεις του Τραμπ, το Axios αναφέρει ότι εμφανίστηκε εξοργισμένος ο πρόεδρος με την απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να προχωρήσει στην επίθεση. Όπως γράφει το δημοσίευμα, ο Τραμπ φέρεται να δήλωσε: «Γιατί έπρεπε ο Μπίμπι να κάνει μια γ@@@@νη επίθεση; Ήμουν πολύ θυμωμένος. Του το έκανα σαφές».

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, ο Αμερικανός πρόεδρος άσκησε κριτική στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, υποστηρίζοντας ότι «δεν είχε σωστή κρίση» στη συγκεκριμένη περίπτωση και ότι του μετέφερε απευθείας τη δυσαρέσκειά του.

Ο ίδιος είπε ότι σοκαρίστηκε όταν οι σύμβουλοί του τον κάλεσαν για να τον ενημερώσουν σχετικά με την ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό, και βγήκε εκτός εαυτού με τον Νετανιάχου.

«Είναι τόσο άσχημο, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Μια ώρα πριν υπογράψουμε τη συμφωνία. Υποτίθεται ότι θα υπογράφαμε τη συμφωνία σήμερα το πρωί, αλλά η ισραηλινή επιδρομή στη Βηρυτό την καθυστέρησε» πρόσθεσε ο Τραμπ.

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«Πιστεύω ότι η υπογραφή θα πραγματοποιηθεί τελικά σήμερα, μέσα στις επόμενες ώρες».