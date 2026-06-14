Χαλάνδρι: Ελεύθερος με εγγύηση 50.000 ευρώ ο ιδιοκτήτης φαρμακείου για το κύκλωμα αναβολικών

Αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και κατά περίπτωση καταβολή υψηλής χρηματικής εγγύησης οι εννέα συλληφθέντες για το παράνομο εργαστήριο παρασκευής αναβολικών σε υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρι.

Ο ιδιοκτήτης του παράνομου εργαστηρίου αφέθηκε ελεύθερος με την υποχρέωση καταβολής εγγύησης 50 χιλιάδων ευρώ και τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα.

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Τις κατηγορίες αρνήθηκε ο 51χρονος λέγοντας ότι το εργαστήριο παρασκευής αναβολικών στο Χαλάνδρι είχε νόμιμη δραστηριότητα. Χαρακτηριστικά φέρεται να υποστήριξε: «Όλη η διαδικασία που ακολουθείται είναι νόμιμη. Οι αστυνομικές αρχές παραπλανήθηκαν από τις λανθασμένες αναφορές του ΕΟΦ οι υπάλληλοι του οποίου ενήργησαν πέραν των αρμοδιοτήτων τους και υποστήριξαν ότι εφαρμόζεται πέρα βιομηχανικής παραγωγής φαρμάκων ενώ πρόκειται για γαληνικών φαρμάκων τα οποία είναι προσωποποιημένα. Τα γαληνικά φάρμακα παρασκευάζονται πάντοτε κατόπιν συνταγής».

Η υπάλληλος του φαρμακείου κράτησε αρνητική στάση λέγοντας: «Αρνούμαι τις κατηγορίες. Είμαι υπάλληλος στην εταιρεία το μόνο που έκανα ήταν να ακολουθώ εντολές. Δεν είχα γνώση ότι ενδεχόμενος δεν ακολουθούνταν οι νόμιμες διαδικασίες».

Οι υπόλοιποι οκτώ κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ο ένας υποχρεούται να καταβάλει εγγύηση 1.000 ευρώ. Ελεύθεροι επίσης είχαν αφεθεί και οι πρώτοι πέντε που απολογήθηκαν την Παρασκευή (19/06).