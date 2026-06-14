Θλίψη για τον μικρό Γιάννη που έχασε τη μάχη με το οστεοσάρκωμα – Η ιστορία του έγινε viral στο TikTok και άγγιξε χιλιάδες ανθρώπους

Ο Γιάννης Κορολόγος, που συγκίνησε χιλιάδες ανθρώπους που τον γνώρισαν μέσα από το TikTok, έχασε τη μάχη με το οστεοσάρκωμα. Έχοντας φύλακα αγγελό του την οικογένειά του η οποία στέκονταν σαν βράχος στο πλευρό του, έγινε σύμβολο δύναμης και ελπίδας, καθώς πάλεψε μέχρι την τελευταία στιγμή, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε. @debater.gr 👉🏻 Ο Γιάννης Κορολόγος, που συγκίνησε χιλιάδες ανθρώπους που τον γνώρισαν μέσα από το TikTok, έχασε τη μάχη με το οστεοσάρκωμα. Έχοντας φύλακα αγγελό του την οικογένειά του η οποία στέκονταν σαν βράχος στο πλευρό του, έγινε σύμβολο δύναμης και ελπίδας, καθώς πάλεψε μέχρι την τελευταία στιγμή, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε. @Νικολ Πρίντεζη #debatergr #Greece #news #greektiktok #tiktokgreece ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ♬ Sad Violin – Oleg Kirilkov

Η ιστορία του έγινε γνωστή μέσα από το TikTok, καθώς η μητέρα του, Νικόλ Πρίντεζη, δημοσίευε συχνά βίντεο από την καθημερινότητά του. Ο Γιάννης Κορολόγος έδωσε μία μάχη που κανένα παιδί δεν θα έπρεπε να δώσει, χωρίς όμως να χάνει το χαμόγελό του. Αν και η οικογένειά του και το ιατρικό προσωπικό έδωσαν αγώνα προκειμένου να κερδίσει τη μάχη, άφησε την τελευταία του πνοή, με την μητέρα του να ανακοινώνει την δυσάρεστη είδηση.

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Συγκεκριμένα στη λεζάντα της φωτογραφίας η μητέρα του μικρού Γιάννη, Νικόλ Πρίντεζη, έγραψε: “Ο Γιάννης μας έφυγε …🕊️ένας άγγελος ένα παιδί που πάλεψε με νύχια και με δόντια για να κρατηθεί στην ζωή ..Έδωσε τα πάντα για την ζωή ήθελε πολύ να ζήσει το κάθε λεπτό και αυτό είναι το νόημα .Έφυγε χορτάτος ήρεμος και χαμογελαστός χωρίς πια να πονάει … θα τον θυμάμαι πάντα και πάντα θα τον κουβαλάω μέσα μου 🙏🏽Γιατί είναι ο πιο δυνατός άνθρωπος που έχω γνωρίσει”.