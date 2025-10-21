Σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός που κατηγορήθηκε από τη συνάδελφο και πρώην σύντροφό του για ξυλοδαρμό (βίντεο)

Στις αστυνομικές αρχές παρουσιάστηκε το πρωί της Τρίτης 21/10 ο αστυνομικός, τον οποίο κατήγγειλε πρώην σύντροφός του, επίσης αστυνομικός, για ξυλοδαρμό μέσα σε νυχτερινό κέντρο τα ξημερώματα της Κυριακής.

Ο αστυνομικός, μετά την ανάρτηση βίντεο στο TikTok από την καταγγέλλουσα, παρουσιάστηκε στην υπηρεσία του, ενώ το αυτόφωρο είχε λήξει και τέθηκε σε διαθεσιμότητα.

Η καταγγελία της αστυνομικού και πρώην συντρόφου του

Η αστυνομικός κατήγγειλε δημόσια στα social media το περιστατικό, δείχνοντας μάλιστα στιγμιότυπα μέσα από το μαγαζί, όπου έλαβε χώρα.

«Είμαι η Έλενα. Είμαι αστυνομικός και εδώ ανεβάζω ένα βίντεο όπου ο πρώην μου, ο οποίος είναι εν ενεργεία αστυνομικός, με ξυλοκοπεί και με κλωτσάει στο πάτωμα σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης και κανείς δεν κάνει τίποτα.

Του έχω κάνει μήνυση στο παρελθόν για απειλές, ξυλοδαρμό και revenge porn, καθώς έστελνε βίντεο από ερωτικές μας στιγμές σε ομαδικές συνομιλίες στο Viber και στο Telegram. Θα πρέπει να σημειωθεί σε πολλές από τις συνομιλίες αυτές είναι μέλη άλλοι εν ενεργεία αστυνομικοί.

Μετά από όλα αυτά, φανταστείτε αυτός ο άνθρωπος συνεχίζει και πηγαίνει ακόμα στην υπηρεσία του σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Δηλαδή για το Θεό. Έχω κάνει όλες τις νόμιμες ενέργειες και απ’ ότι φαίνεται κινδυνεύω.

Με εκβίαζε στο παρελθόν πως θα μου καταστρέψει τη ζωή με ψεύτικες καταγγελίες, αν δεν είμαι ξανά μαζί του και έχει φτάσει μέχρι το σημείο να με απειλεί για την ίδια μου τη ζωή.

Δυστυχώς, το μόνο που μου απομένει να κάνω είναι να δημοσιοποιήσω αυτή την κατάσταση, μπας και ευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιοι και με βοηθήσουν να γλυτώσω από αυτό το μαρτύριο που περνάω», ανέφερε στο βίντεο η αστυνομικός.