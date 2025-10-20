Αστυνομικός επιτίθεται στην πρώην σύντροφο του σε νυχτερινό κέντρο – Δείτε το σοκαριστικό βίντεο

Σκηνές σοκ εκτυλίχθηκαν το βράδυ της περασμένης Κυριακής σε νυχτερινό κέντρο όταν αστυνομικός επιτέθηκε στην 27χρονη πρώην σύντροφο του.

Η γυναίκα, όπως φαίνεται στο βίντεο, αναγκάστηκε να πατήσει το panic button και να καλέσει την αστυνομία στο σημείο. Ο πρώην σύντροφός της, ο οποίος είναι αστυνομικός, την επιτέθηκε μέσα στο κατάστημα, προκαλώντας αναστάτωση στους θαμώνες.

Αμέσως έσπευσαν οι αρχές στο σημείο, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη.

Η ίδια η γυναίκα έκανε σχετική ανάρτηση στα social media και καταγγελία στην αστυνομία. Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, ο άνδρας την τράβηξε, την έριξε στο έδαφος και της έριξε δύο κλωτσιές, προκαλώντας της σοβαρό ψυχικό και σωματικό τραύμα.

Επιπλέον, η νεαρή γυναίκα αποκάλυψε ότι έχουν διαρρεύσει προσωπικές της στιγμές, γεγονός που επιδεινώνει την κατάσταση.

Παράλληλα, η 27χρονη αστυνομικός τον είχε καταγγείλει ξανά στο παρελθόν και είχε πάρει κουμπί πανικού το 2023 από το τμήμα ενδοοικογενειακής βίας Αλίμου.

Είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα η 27χρονη αστυνομικός γιατί πήγαινε σε πάρτι στο Ντουμπάι

Το παρελθόν της 27χρονης αστυνομικού είναι πλούσιο καθώς είχε ερευνηθεί ότι έπαιρνε αναρρωτικές άδειες προκειμένου να πηγαίνει σε πάρτι στο Ντουμπάι.

«Διάβασα κάτι και porta-party. Δεν έχω ιδέα, δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά και μπορεί πολύ εύκολα να αποδειχθεί ότι δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά» είχε πει η 27χρονη για να προσθέσει:

«Για βίντεο λέγανε με περούκες και μάσκες, δηλαδή δεν έχω φορέσει ποτέ στη ζωή μου περούκα και μάσκα, ποτέ στη ζωή μου ούτε τις Απόκριες. Είναι γνωστό ότι ενοχλούμαι συχνά εδώ και καιρό και όλα τα χρόνια, αρκετά χρόνια που είμαι στο Σώμα».

ΕΛΑΣ: Η καταγγελία για την 27χρονη αστυνομικό

Η υπόθεση ξεκίνησε να διερευνάται όταν έφτασε στο e-mail των «Αδιάφθορων» μήνυμα από άγνωστο αποστολέα το οποίο φέρεται να ανέφερε:

«Καλημέρα σας, εδώ και πολύ καιρό συναναστρέφομαι με μια κοπέλα, η οποία εντελώς τυχαία έμαθα ότι είναι Αστυνομικός – Αστυφύλακας και υπηρετεί στο Τμήμα Τροχαίας Πειραιά. Η εν λόγω κοπέλα έχει πολύ θράσος, εξαπατάει, εκβιάζει και με τρόπο αδίστακτο και επιβλητικό ζητάει χρήματα, δώρα και ταξίδια υψηλού κόστους. Όταν βρεθείς ερωτικά και είσαι παντρεμένος, σε κρατάει στο χέρι από μηνύματα τα οποία στέλνει στο viber ή το telegram, με χρονόμετρο ώστε να εξαφανίζονται και να μην μπορώ να τα κρατάω. Ζητάει το ποσό των χιλίων 1000€ για να βρεθείς ξανά και να μην πει τίποτα. Το έκανε σε εμένα, όπως και σε ανθρώπους του κοντινού μου κύκλου αλλά και του επαγγελματικού» ανέφερε το επίμαχο mail.